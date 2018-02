C.Italia : Inzaghi - voglio la finale : ... "Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e ora a 90' dalla finale ce la giocheremo nel migliore dei modi", ha concluso il tecnico biancoceleste ai microfoni di Rai Sport.

Inzaghi in conferenza : “Il Napoli ha il miglior calcio d’Italia. Anderson non sarà convocato” : L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli. Il tecnico biancoceleste si è soffermato sulla marcia d’avvicinamento alla gara, sulla questione Felipe Anderson, sulle condizioni di Mertens e molto altro. Verso Napoli-Lazio In vista della partita del San Paolo contro il Napoli, Inzaghi ha dichiarato: “Non siamo […] L'articolo Inzaghi in conferenza: “Il Napoli ha il ...

Video / Milan Lazio (0-0) : highlights. Le scuse di Cutrone a Inzaghi (Coppa Italia - semifinale) : Video Milan Lazio (risultato finale 0-0): gli highlights della partita di San Siro. La semifinale di andata finisce 0-0: tra un mese il ritorno all'Olimpico, biancocelesti ora favoriti?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 10:22:00 GMT)

Pronostici Milan Lazio/ Quote e scommesse : Gattuso e gli Inzaghi - incroci tra allenatori (Coppa Italia 2018) : Pronostici Milan Lazio, Coppa Italia 2018: la semifinale di andata si gioca a San Siro e vede i rossoneri partire leggermente favoriti, in virtù del 2-1 di campionato di tre giorni fa(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:41:00 GMT)

Inzaghi : 'La Lazio vuole la finale di Coppa Italia' : 'C'e' amarezza nel rivedere alcuni episodi. Quando si perde non si sta mai bene. Dobbiamo essere bravi ad analizzare gli errori commessi e a recuperare le energie. Mercoledi' saremo di nuovo in campo ...

Coppa Italia 2018 - Milan-Lazio : le probabili formazioni. Cutrone verso la conferma. Inzaghi lancia Felipe Anderson. Debutto per Caceres : Dopo il 2-1 di campionato, Milan e Lazio si ritrovano ancora a San Siro per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una partita fondamentale per entrambe, desiderose di giocarsi uno degli obiettivi stagionali. Saranno i rossoneri a poter beneficiare del fattore campo nel primo dei due incontri, ma i biancocelesti sono decisi a vendicare la sconfitta di campionato. Gennaro Gattuso cambierà inevitabilmente qualcosa rispetto ...

Inzaghi : “Lazio squadra più impegnata in Italia” : Inzaghi: “Lazio squadra più impegnata in Italia” Simone Inzaghi col fiatone. Il tecnico della Lazio si è sfogato in conferenza stampa per un calendario troppo fitto: “Sia Roma che Inter sono squadre molto attrezzate. Noi abbiamo più partite, rispetto all’Inter che non gioca le coppe e alla Roma rispetto alla quale abbiamo un turno in […] L'articolo Inzaghi: “Lazio squadra più impegnata in Italia” sembra ...

Lazio - Inzaghi : 'Siamo la squadra più impegnata d'Italia. Nani un'arma in più' : Alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo. Domani sera la Lazio affronterà l'Udinese nel recupero del match rinviato lo scorso novembre per pioggia. Alla vigilia della sfida con i friulani, ...

Video/ Lazio Fiorentina (1-0) : highlights e gol della partita. Le parole di Inzaghi (Coppa Italia quarti) : Video Lazio Fiorentina (risulatto finale 1-0): highlights e gol della partita, valida per i quarti di Coppa Italia. Lulic firma la rete della vittoria al 6 minuto.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 10:06:00 GMT)

Lazio-Fiorentina 1 - 0 - la squadra di Inzaghi prima semifinalista di Coppa Italia con merito : Finita. La Lazio è la prima finalista di Coppa Italia. Passa con merito dopo un ottimo primo tempo e un secondo di contenimento contro una Fiorentina pericolosa in una sola occasione con Chiesa. 90 ...

La Lazio continua nel momento magico - la squadra di Inzaghi vola in semifinale di Coppa Italia : la Fiorentina deve arrendersi [FOTO] : 1/16 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Coppa Italia Probabili formazioni Lazio-Fiorentina : Inzaghi sceglie Felipe Anderson - Pioli con Dragowski e Babacar : Apre Lukaku chiude F.Anderson Lazio-Crotone diretta Tv e streaming, Serie A 17.a giornata sabato 23 Dicembre Cagliari-Fiorentina 0-1: decide Babacar, espulso Joao Pedro nel finale (video) Probabili ...

Coppa Italia - Inzaghi : 'Sarà una partita difficile - la Fiorentina è un'ottima squadra' : ROMA - 'Sarà una partita difficile per noi, perché la Fiorentina è un'ottima squadra, allenata altrettanto bene, quindi dovremo disputare una partita tosta, importante, nel tentativo di centrare la ...