Burian | emergenza senzatetto | numeri e indirizzi utili

(Di martedì 27 febbraio 2018) E’ di poche ore fa la tragica notizia di un 47enne clochard, Massimiliano R., trovato in arresto cardiaco questa notte in via Pisani 22, a Milano, nei pressi della stazione Centrale… probabilmente vittima del freddo pungente di questi giorni, del temuto, con un passato da chef nei ristoranti che, a causa delle difficoltà economiche, è finito a vivere per strada. Cosa fare per aiutare i senza tetto? In primis chiamare aitelefonici per l’freddo, attivati dalle amministrazioni comunali e da molti centri delle principali città d’Italia, segnalando la presenza di persone che dormono in strada: es. Roma (06-69613679); Milano (O2-88447645); Napoli Centrale Operativa Sociale (081-5627027); Bologna Centrale Operativa (051-266626); Firenze Pronto Intervento (O55-3283333). Un ottimo aiuto sarebbe quello di offrirsi volontari per turni di notte, in modo di occuparsi della ...