Buran non dà tregua ma a Roma riapriranno le scuole. Bollettino delle 19 : Buran? continua a flagellare l'Italia. Tutto il Centrosud è sotto la neve che continua a scendere in alcune località e regioni. Nevica ancora in Romagna, nelle Marche, in Campania, oltre che in Puglia, Basilicata e Calabria. Un clochard? è morto per il freddo a Milano e da domani allerta ghiaccio e neve anche in Toscana. A Napoli scuole chiuse anche domani. A Roma riaprono In Campania una ...