Bull arruola due volti da Pretty Little Liars e Desperate Housewives come guest star

(Di martedì 27 febbraio 2018) Dopo la pausa invernale, appena terminata negli Stati Uniti,è pronta a tornare sugli schermi americani portando con sé dued'eccezione: le attrici Dana Delany e Roma Maffia avranno dei piccoli ruoli nei prossimi episodi della serie crime targata CBS.La Delany,riporta TVLine, sarà una AUSA (acronimo per Assistant United States Attorney) con la quale lo psicologo Jason, interpretato da Michael Weatherly, si scontrerà in tribunale. "si troverà contro la AUSA Banner, una procuratrice federale decisa e determinata a far incarcerare una giovane madre e dottoressa che ha illegalmente acquistato centinaia di fiale di olio derivato dalla marijuana per curare i suoi pazienti in Virginia, dove tale olio è illegale" ha detto in anteprima sull'episodio il produttore esecutivo Glenn Gordon Caron, "La sua tenacità e la apparente crudeltà lasciano...