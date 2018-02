Brumotti e la troupe di Striscia aggrediti allo Zen | ecco cosa è successo Il video

Palermo : sassi e spari contro Brumotti di Striscia - troupe barricata in auto : Vittorio Brumotti e la sua troupe di ' Striscia la notizia' sono stati aggrediti ieri pomeriggio a Palermo con sassi e con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell' auto durante un'...

Palermo : pietre e proiettili contro Brumotti di Striscia - la troupe barricata in auto : Vittorio Brumotti e la sua troupe di ' Striscia la notizia' sono stati aggrediti ieri pomeriggio a Palermo con sassi e con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell' auto durante un'...

Palermo : aggressione a Brumotti di Striscia la notizia - la troupe si rifugia in auto : Vittorio Brumotti e la sua troupe di ' Striscia la notizia ' sono stati aggrediti ieri pomeriggio a Palermo con sassi e con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell' auto durante un'...

Striscia - spari e blocchi di cemento contro Vittorio Brumotti e troupe a Palermo : Nel pomeriggio di domenica 25 febbraio a Palermo Vittorio Brumotti e la sua troupe sono stati aggrediti durante un’inchiesta sulla droga. L’inviato di Striscia la notizia si trovava nel quartiere Zen per documentare come avviene e da chi è gestito lo spaccio di stupefacenti, quando verso le 16, appena usciti dall’auto, lui e i suoi collaboratori sono stati insultati, minacciati di morte e aggrediti con lancio di sassi da un folto gruppo di ...

VITTORIO Brumotti E TROUPE DI STRISCIA AGGREDITI A PALERMO/ Quartiere Zen - minacce per inchiesta sulla droga : VITTORIO BRUMOTTI di STRISCIA La Notizia e la sua TROUPE AGGREDITI nel Quartiere Zen di PALERMO con uno sparo, lancio di sassi e di un blocco di cemento e minacce di morte(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:01:00 GMT)

Proiettile e blocco di cemento contro Brumotti e la sua troupe - news : Ieri pomeriggio, domenica 25 febbraio, Vittorio Brumotti e una troupe del TG satirico 'Striscia la Notizia' sono stati aggrediti da una violenta sassaiola e da un colpo d'arma da fuoco che ha perforato la portiera dell'auto blindata su cui si trovavano. Tutto ciò è avvenuto a Palermo, nel quartiere Zen 2, in via Costante Girardengo. L' inviato del programma di Antonio Ricci, Vittorio Brumotti e i suoi collaboratori si trovavano nel capoluogo ...

Aggredita la troupe di Striscia La Notizia a Palermo : sassi e spari contro l'auto di Brumotti : Ancora un'aggressione contro Vittorio Brumotti e la sua troupe di " Striscia la Notizia ". E' avvenuto a Palermo . " Brumotti insieme alla nostra troupe - come spiega in una nota la produzione della trasmissione - si...

Sassi e uno sparo contro l'auto : Brumotti e la troupe di 'Striscia' aggrediti allo Zen : Approfondimenti Cani denutriti in via Galilei, aggredita troupe di 'Striscia la notizia' 17 marzo 2015 Omertà e minacce: pub a fuoco, ecco come Ballarò accoglie Striscia 29 settembre 2015 Le fanno ...