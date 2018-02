Brexit - Barnier : 'Il tempo stringe - sono preoccupato' : Poi, rivolgendosi al mondo degli affari nella sede londinese di Bloomberg, ha non ha mancato di criticare di fatto la Confindustria del Regno per l'inedita apertura di credito concessa ieri sul tema ...

Brexit - transazione soft per nulla scontata. Barnier : Londra accetti le regole : Teleborsa, - La posizione intransigente del premier britannico Theresa May , potrebbe portare a una rottura delle trattative. A lanciare l'allarme è il capo negoziatore dell'Unione europea per la ...

Brexit - Barnier avverte Londra : non dia per scontata la transizione : BRUXELLES – Il negoziato tra Londra e Bruxelles sull'uscita del Regno Unito dall’Unione attraversa un momento morto, drammaticamente pericoloso per il futuro delle trattative e per gli...

Brexit - transazione soft per nulla scontata. Barnier : Londra accetti le regole : La posizione intransigente del premier britannico Theresa May , potrebbe portare a una rottura delle trattative. A lanciare l'allarme è il capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit , Michel ...

Brexit : Barnier - transizione soft non è per nulla scontata : L'accordo su una transizione soft non è per nulla scontato e le posizioni intransigenti dell'esecutivo May potrebbero portare a una rottura. Lo ha affermato oggi il capo negoziatore dell'Unione ...

Brexit - Barnier - UE - attacca Londra : transizione soft non è scontata : Affondo dell'Unione Europea sul capitolo Brexit. Il capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, non ha usato mezzi termini oggi per far capire a Londra che l'accordo su una ...

Brexit - negoziatore Ue Barnier a Londra : colloqui con May e Davis : Il negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, sarà ricevuto oggi a Londra dalla sua controparte David Davis e dal primo ministro britannico Theresa May. E' la prima volta che i due ...

Brexit - entra nel vivo la fase due. Barnier : non sarà transizione "à la carte" : (Teleborsa) - entra nel vivo la cosiddetta "fase due" della Brexit dopo il via libera del Consiglio europeo dello scorso 15 dicembre. La Commissione europea ha inviato al Consiglio la raccomandazione ...

Brexit - entra nel vivo la fase due. Barnier : non sarà transizione "à la carte" : entra nel vivo la cosiddetta "fase due" della Brexit dopo il via libera del Consiglio europeo dello scorso 15 dicembre . La Commissione europea ha inviato al Consiglio la raccomandazione ad avviare le ...

Brexit : Barnier - fine transizione il 31 dicembre 2020 : Per l'Ue la fine del periodo di transizione della Brexit dovrà essere "il 31 dicembre 2020, in linea con la fine naturale" del bilancio Ue 2014-2020. Lo ha affermato il capo negoziatore Ue Michel ...

Barnier : «Sulla Brexit Londra deve accettare le condizioni della Ue» : Le condizioni per accedere al mercato unico non sono negoziabili. E al di là del modello norvegese, che prevede l?applicazione delle norme Ue più importanti (le 4 libertà...