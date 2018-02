Boss in incognito 5 | la nuova stagione sarà condotta da Gabriele Corsi

Boss in incognito 2018 - Gabriele Corsi nuovo conduttore : novità nel meccanismo - numero di puntate : Boss in incognito, la nuova edizione avrà come conduttore Gabriele Corsi. Ecco la data di partenza, il periodo di messa in onda, il numero di puntate e le novità nel meccanismo del docu-reality di Rai2. Boss in incognito 2018, quando va in onda su Rai2 Boss in incognito, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, […] L'articolo Boss in incognito 2018, Gabriele Corsi nuovo conduttore: novità nel meccanismo, numero di puntate ...

Rai 2 - palinsesti primavera 2018 : tornano The Voice - Made in Sud - Boss in Incognito ma con meno puntate. Arriva Rocco Schiavone 2 : Rocco Schiavone Il prossimo palinsesto primaverile di Rai 2 si presenta molto ricco tra fiction, programmi di intrattenimento e serie tv americane ormai di casa sulla rete diretta da Andrea Fabiano. Per il prime time spiccano in particolare il ritorno di Rocco Schiavone e Made in Sud, e se il daytime vedrà spopolare il Giro d’Italia, nella seconda serata ci saranno diverse novità tra le quali l’arrivo di Fan Car-aoke, che debuttò con ...