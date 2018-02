Bologna | vivere con tre lavori | “Faccio le pulizie | non sempre arrivo a 500 euro” Nei

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2018) Il primo “round” inizia la mattina alle sei con stracci e secchi d’acqua che pesano fino a quaranta chili. Due ore e mezza di tempo per pulire bagni, corridoi, camerate, lucidare atri e scale, poi via in bus verso un altro “cantiere” prima di pranzo. Il terzo è fissato nel pomeriggio, fuori città. Veronica (nome di fantasia), 47 anni, da venti lavora acome addetta alle. Tre contratti part time per tre aziende diverse che sommati fanno in tutto 23 ore di lavoro a settimana e uno stipendio annuale sotto la soglia di povertà. “Nel 1995 lavoravo 40 ore a settimana per un unico committente. Poi con gli anni il lavoro è calatodi più e la situazione è precipitata – racconta a ilfattoquotidiano.it – Mi sono ritrovata a dover prenderepiùper andare avanti. Se ai tempi d’oro potevo contare su uno stipendio di un milione e quattrocentomila lire ...