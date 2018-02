Bollette elettriche | cosa c’è di vero e cosa no nel caos degli “oneri di sistema”

Tutta la verità sugli aumenti delle Bollette elettriche : La bufala degli aumenti in bolletta da 35 euro, nonostante sia stato spiegato bene perché si tratti di una notizia falsa...

Bollette elettriche - stop ai maxi conguagli : Le fatture si prescriveranno in due anni e non più in 5. Pagamenti sospesi in caso di Bollette pazze Bollette, per i morosi pagano tutti. Debito di 200 milioni da dividere

Ecco tutta la verità sui rincari delle Bollette elettriche : Sui social network e su piattaforme informative si è diffusa in questi giorni la falsa notizia che la bolletta della corrente rincarerà di 35 euro per suddividere tra tutti i consumatori le bollette non pagate dai clienti morosi. L’importo non è quello, e chi autoriducesse la bolletta per protesta si metterebbe in guai seri. Ecco alcune domande e risposte sull'argomento...

Bollette elettriche - cresce la rivolta Ecco i moduli per disobbedire ai rincari : Prosegue la protesta per i rincari da 30-35 euro in arrivo nella prossima bolletta elettrica. rincari che mirano a colmare il buco da 200 milioni che si è generato nel sistema per le Bollette inevase dal 2016 da parte di clienti morosi nei confronti Segui su affaritaliani.it

Bollette elettriche non pagate : ai consumatori in regola un conto da 200 milioni : Il conto provvisorio è di circa 200 milioni ma potrebbe arrivare a sfiorare il miliardo di euro. É questo l'ammontare delle Bollette elettriche non pagate dagli utenti morosi che in base alle sentenze ...

Bollette elettriche : la morosità sarà pagata da tutti i consumatori : Le Bollette non pagate dagli utenti morosi potranno essere spalmate a carico dell’intera collettività. Stiamo parlando non degli effettivi consumi ma solo degli oneri derivanti dagli utenti che evadono i pagamenti della propria bolletta. Questo provvedimento andrà ampiamente a danneggiare economicamente gli utenti onesti e a salvaguardare invece, come al solito, le aziende. Le morosità, in passato, sarebbero state la causa del fallimento di ...