Boldrini | M5S ? Sono troppe le cose che ci dividono

Luigi Di Maio - imbarazzo M5s per l'attivista : 'Voglio incontrare la Boldrini per strada con la spranga in mano' : 'Vorrei incontrare Laura Boldrini in strada. È bello parlare con una spranga in mano'. A scriverlo su Facebook è un attivista del Movimento 5 Stelle, costretto a dissociarsi. La presidente della ...

LeU - Sfida Grasso-Boldrini : la veritàNessuna pregiudiziale verso il M5s : In questi giorni stiamo assistendo ad uno spettacolo indubbiamente gustoso e cioè la prosecuzione politica della pantomima istituzionale tra Pietro Grasso, presidente del Senato e Laura Boldrini, presidentessa della Camera. Ormai, siamo alle dita negli occhi e dire che è solo da poco che il siparietto si è trasferito dalle paludatissime sacre stanze del Parlamento Segui su affaritaliani.it

Grasso dice che non decide Boldrini - sull’alleanza col M5S : «Posso comprendere che la presidente Boldrini la pensi così, però poi decide qualcun altro»: cioè lui The post Grasso dice che non decide Boldrini, sull’alleanza col M5S appeared first on Il Post.

Liberi e uguali - Grasso : “Boldrini chiude al M5s? La comprendo - ma non decide lei” : Solo tre giorni fa Laura Boldrini aveva chiuso il sipario sulle prospettive di alleanza tra Liberi e uguali e il Movimento 5 Stelle. Oggi il leader del partito Pietro Grasso smentisce – “la comprendo, ma decide qualcun altro” – salvo specificare che tra i due neo-esponenti della stessa formazione non c’è “nessun problema”. Chi decide quindi se trattare o meno con il M5s? “Decido io, certo”, ...

Laura Boldrini dice che il M5S non è progressista né di sinistra : «Non credo che ci siano punti di congiunzione con i 5 Stelle che non sono un partito progressista e di sinistra» The post Laura Boldrini dice che il M5S non è progressista né di sinistra appeared first on Il Post.

La Boldrini attacca Di Maio : 'M5s non ha valori di sinistra' : In questo modo Laura Boldrini spacca la linea di Bersani che, invece, non nasconde la possibilità di un'alleanza post voto tra Liberi e Uguali e i 5 Stelle, il cosiddetto 'streaming bis' : 'Bersani ...

Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio : "Non ci sono punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e M5s" : Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio durante il suo intervento a "Otto e mezzo" su La7. "Per quanto mi riguarda - afferma - io non credo che ci siano punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e m5s".La presidente della Camera aggiunge: "Io penso che Luigi Di Maio abbia ragione: lui dice che non vorrebbe mai fare un governo con me e io gli do ragione perché io ho in mente una agenda progressista in testa e lui no. Io penso ...

M5S - Di Maio : mai alleanze con Boldrini (Liberi e uguali) : Della presidente della Camera, Di Maio 'non ha alcuna stima politica, giudizio ulteriormente aggravato dalla totale incapacità di gestire l'aula di Montecitorio in questi cinque anni' spiegano dallo ...