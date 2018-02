Boko Haram ' sconfitto' rapisce altre ragazze

Nigeria - sono 110 le ragazze rapite da Boko Haram : Dopo una settimana di silenzio, il governo Nigeriano ha dato le prime conferme: sono 110 le ragazze rapite da alcuni membri del gruppo jihadista Boko Haram, lunedì scorso dalla scuola di Dapchi, nel...

Papa Francesco abbraccia la figlia di Asia Bibi e ascolta il dolore di una vittima di Boko Haram : ... in carcere dal 2009 con la falsa accusa di avere insultato Maometto - c'era proprio il grande tema della crescita delle persecuzioni anticristiane nel mondo. Argomento delicato e da maneggiare con ...

48 ragazze sono riuscite a fuggire da Boko Haram : Erano state dichiarate scomparse martedì scorso, quando i miliziani di Boko Haram avevano preso di mira la Girls Science Secondary School di Dapchi, nella regione nigeriana di Yobe. Ma 48 ragazze, già ...

Nigeria, Boko Haram rapisce altre studentesse: alcune salvate dall'esercito Confermata la notizia, che la polizia inizialmente negava: "studentesse prese con la forza da terroristi"

Boko Haram rialza la testa : La Nigeria ripiomba nel terrore. Altre 100 studentesse di una scuola di Yobe rapite da Boko Haram, secondo quanto riferisce la Bbc, che dà poi notizia del ritrovamento di una parte di loro. Quattro anni fa la milizia islamista rapì oltre 270 studentesse nella città di Chibok. Il caso fini sulle pagine di tutti i quotidiani internazionali.In questi mesi abbiamo sentito parlare di passi in avanti, di un governo guidato per la ...

Nigeria - ritrovate alcune ragazze rapite da Boko Haram : Lagos, 22 feb. (AdnKronos) – alcune delle ragazze scomparse dopo un attacco sferrato da Boko Haram in una scuola a Dapchi, nel nord della Nigeria, sono state salvate dall’esercito. In una dichiarazione riportata dalla ‘Bbc’, il governo dello Stato di Yobe ha detto che un numero imprecisato di ragazze è stato salvato dai “terroristi che le hanno rapite” e che ora sono al sicuro con i militari. “A breve ...

Nigeria - scomparse 111 studentesse dopo il blitz di Boko Haram : Sono 111 le ragazze Nigeriane scomparse dopo l'attacco sferrato da Boko Haram in una scuola a a Dapchi, nello stato di Yobe. Lo ha detto la polizia secondo quanto riportato dai media...

