Blocco traffico tir | Sevel blocca produzione stanotte e domani per

: RT @ForzaItalia_RM: Ultima domenica di campagna elettorale, oggi con il maltempo e il blocco del traffico... ma non ci fermiamo!... https:/… - ItaliaLazio : RT @ForzaItalia_RM: Ultima domenica di campagna elettorale, oggi con il maltempo e il blocco del traffico... ma non ci fermiamo!... https:/… - forte_maura : Nessun blocco del #traffico sino a giovedì 1 marzo compreso. Ce lo segnala il 'Cruscotto di Arpa' dopo le... - infoitinterno : Revocato il blocco dei Tir in autostrada. Traffico e code in città foto ( -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Chieti - Ladi Atessa (Chieti) ha deciso la sospensione delladel furgone Ducato a causa del mancato arrivo dei materiali conseguente aldella circolazione dei mezzi pesanti, per il maltempo, in autostrada e sulle strade della provincia di Chieti. I tir non hanno quindi potuto raggiungere lo stabilimento. La prima sospensione del lavoro ha riguardato il turno pomeridiano di oggi, fino alle 22:15; stop anche per il turno notturno e per il primo di, martedì 27. leggi tutto