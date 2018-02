BlackBerry KEYone | “missione compiuta” | vendute 850 000 unità

BlackBerry vs bend test : dopo la disfatta di KEYone - Motion rinnova la sfida (video) : BlackBerry Motion avrà superato le vecchie criticità? La domanda è sorta a JerryRigEverything che ha cercato risposta nell'unico modo che conosce: mettendolo sotto torchio L'articolo BlackBerry vs bend test: dopo la disfatta di KEYone, Motion rinnova la sfida (video) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.