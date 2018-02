Berlusconi | Tajani Premier? Se lui mi autorizzerà farò il suo nome

'Tajani premier? Farò il suo nome quando mi autorizzerà' - Berlusconi - : Roma, 27 feb. , askanews, 'Sono vincolato da lui, per l'altissima carica che ricopre, a fare il suo nome soltanto quando lui me ne darà l'autorizzazione'. Lo ha detto Silvio Berlusconi ai microfoni di ...

Tajani : «Berlusconi mi gratifica - ma io penso al Parlamento europeo» Video : «La gente si vuole candidare senza un ideale, senza valori. Berlusconi nel 1994 ha espresso dei valori e una leadership», ha detto durante la presentazione del libro di Luciano Fontana, direttore del Corriere. Veltroni: «Ci si candida come se si andasse a scegliere un’auto». Mentana: «Campagna desolante»

Elezioni - Tajani (FI) : “Berlusconi mi vuole premier? Onorato - ma non faccio campagna. Presto per cercare suo erede “ : “Berlusconi mi vorrebbe premier? Sono Onorato dalle parole di stima, ma ho dedicato l’ultimo anno al lavoro al Parlamento europeo, credo nel Parlamento e proprio per questo non ho partecipato alla campagna elettorale”. Così Antonio Tajani ha tagliato corto in merito alle voci che lo vorrebbero in prima fila nei desiderata berlusconiani per Palazzo Chigi, dopo le urne. “Oggi nessuno può pensare di fare l’erede di ...

Berlusconi a Rainews 24 : "Tajani premier? È una persona fantastica. Se Salvini vince saremo leali" : "Ue ha l'interesse ad avere un'Italia con un governo che la faccia uscire da una situazione negativa, oggi l'Italia è la malata d'Europa"

Berlusconi rilancia su Tajani - 'la Lega è 4 punti dietro' : Lo ha detto stamattina il presidente di FI in un'intervista radiofonica - Matteo Salvini "ha il forte desiderio di primeggiare", ma "gli ultimi sondaggi danno la Lega a quattro punti indietro da noi. ...

Elezioni : Berlusconi - Tajani premier farebbe valere interessi Italia in Ue : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Antonio Tajani “è uno dei candidati in campo” per la premiership del centrodestra, “probabilmente come presidente del Consiglio sarebbe in grado in grado di far valere gli interessi dell’Italia in Europa, perché conosce tutti ed è molto stimato da tutti, anche da esponenti della sinistra”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Circo massimo’ su Radio Capital. ...

La candidatura di Tajani ci spiega perché il Berlusconismo non fa più paura : Nella politica contemporanea, se c'è un volto che oggi riesce a fotografare in modo perfetto lo spirito del tempo; se c'è un volto che oggi riesce a mettere insieme alcuni fondamentali... Accedi per ...

Silvio Berlusconi - la diretta video in corso a #Italia18 : «Il nostro premier è Tajani? Lo diremo tra sette giorni» : Il leader di Forza Italia in studio con Tommaso Labate: parlerà di programma elettorale, degli alleati e dello scontro con i 5 Stelle

Berlusconi punta su Tajani - Salvini su se stesso : 'Non lo confermo perché non ho ancora l'autorizzazione per poterlo dire, ma è il primo italiano alla presidente dell'assemblea europea..'dice il Cav. 'Chi vuole Tajani vota FI. Chi vota Lega sceglie ...

Su "Tajani premier" traballa l'asse Salvini-Berlusconi : Sul nome di Antonio Tajani traballa l'asse tra Lega e Forza Italia. Matteo Salvini può essere il ministro dell'Interno di un eventuale governo di centrodestra, Silvio Berlusconi lo...

Sfida sul premier - Prodi rilancia Gentiloni Berlusconi fa l’identikit che porta a Tajani : «Paolo è la serietà al governo, lavora bene in un momento difficile»Il padre dell’Ulivo sostiene «Insieme»: il Rosatellum va cambiato

Elezioni : Berlusconi - su Tajani a p.Chigi impensabili obiezioni da alleati : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Tajani a Palazzo Chigi andrebbe bene. In Europa è stimato da tutti, dicono che sia il migliore presidente del Parlamento che ci sia mai stato. Ma ci sono anche altri nomi”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca sul possibile nome per palazzo Chigi in caso di vittoria alle Elezioni. Su Antonio Tajani, aggiunge il leader di Fi, non potrebbero esserci obiezioni da parte degli alleati: ...

Berlusconi : Tajani premier è soluzione molto positiva : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna a parlare del possibile candidato premier in caso di vittoria del centrodestra alle prossime elezoni. "Un nome già l'ho fatto", osserva in un'intervista a Canale Italia, emittente tv del Veneto. "È una soluzione molto positiva, unico uomo eletto dai cittadini europei, Antonio Tajani. È considerato in Europa come il miglior presidente dell'assemblea di ...

Tajani : "Per Ue Berlusconi è un garante" : 11.11 "Larghe intese? Mi pare un'ipotesi difficilmente realizzabile, tutto lascia pensare, e lo dicono i sondaggi, che ci sarà una vittoria del centrodestra".Così il presidente del Parlamento europeo Tajani su Radio Capital. "Noi e la Lega non siamo lo stesso partito e la Lega risponderà per le sue prese di posizione. Però il problema dell'immigrazione esiste, non possiamo mettere la testa sotto la sabbia", ha detto Tajani, che assicura: "La ...