Berlusconi | Salvini e Meloni | sì all' incontro unitario dei leader del centrodestra

Berlusconi-Salvini - accordo sui presidenti del Parlamento : chi guiderà Camera e Senato : Lo schema è già bell'e pronto. Chiuso sotto chiave ad Arcore, aspettando di vedere se davvero domenica il centrodestra vincerà e se Forza Italia avrà più voti della Lega. Ma prima di pensare al ...

L’asse tra CasaPound e Salvini imbarazza Berlusconi e alleati : CasaPound tifa per un governo «sovranista» a guida leghista. «Se ci porta fuori dall’euro e dall’Unione Europea e blocca l’immigrazione, siamo pronti a sostenerlo. Dovrebbe essere un governo che non ha Tajani premier e Brunetta all’economia, ma Salvini premier e un Bagnai all’economia», precisa Simone Di Stefano. Intanto per sostenere un esecutivo ...

Elezioni : Serracchiani - Berlusconi schiacciato tra Salvini e Casa Pound : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – ‘L’accordo politico ormai dichiarato tra Casa Pound e Salvini schiaccia in un angolo Berlusconi e i moderati del centrodestra”. Lo afferma Debora Serracchiani, componente la segreteria nazionale del Pd, commentando l’offerta formulata dal candidato premier di Casa Pound Simone Di Stefano, di appoggio a un governo guidato dal leader della Lega Matteo Salvini.Per Serracchiani ‘questo ...

Elezioni : Salvini - giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra - anche Berlusconi : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “giovedì alle 18 all’Atlantic dell’Eur – era una manifestazione della Lega che abbiamo poi deciso di allargare – ci saranno Berlusconi, Meloni, quarta gamba e tutte le gambe del mondo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai 1. L'articolo Elezioni: Salvini, giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra, anche Berlusconi ...

ELEZIONI 2018/ Larghe intese senza numeri - patto Renzi-Berlusconi per togliere voti a Salvini : I sondaggi clandestini dicono che la grande coalizione Renzi-Berlusconi non ha i numeri. Questo spiega bene perché quello che vediamo nelle piazze sia costruito ad arte. MARA MALDO(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Lao Xi: la rissa sul voto spiana la strada al padrone stranieroELEZIONI 2018/ Salvini "giura" da premier, Maroni prepara il golpe leghista, di A. Fanna

Elezioni 2018/ Lega - Salvini cita Pasolini e sfida Berlusconi : "Noi più voti di Forza Italia" : Elezioni 2018. M5s, Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi "vede" il 45% e rassicura sulle alleanze con Salvini e Meloni.

Elezioni : Salvini - con Berlusconi giovedì sera a Roma : Milano, 24 feb. (AdnKronos) – Con Silvio Berlusconi “ci vediamo giovedì sera a Roma” alla manifestazione unitaria del centrodestra. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in piazza Duomo a Milano al termine della manifestazione organizzata dalla Lega, rispondendo a chi gli faceva notare che nel suo comizio non aveva mai citato il leader di Forza Italia. Su una competizione con Forza Italia per diventare il primo ...

Berlusconi a Di Maio : «Non sei laureato». Ma non lo sono neanche gli alleati Salvini e Meloni : Il candidato del Movimento Cinque Stelle criticato da Berlusconi e definito un «faniguttùn». Ma nella sua coalizione, i rappresentanti senza titoli non mancano, a cominciare da Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Berlusconi : Salvini pirotecnico ma su cose concrete c'è accordo : Roma, 24 feb. , askanews, Silvio Berlusconi, intervistato da America Oggi, ha lanciato il suo appello al voto dei connazionali all'estero. 'Il loro voto, ora come sempre, è fondamentale ha ...

Elezioni : Berlusconi - leali se Salvini premier ma ancora non suo momento : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Se Matteo Salvini “prendesse un voto più di noi, lo sosterremmo con piena lealtà. Ma questo stavolta non accadrà. Però Matteo è giovane, verrà anche il suo momento, ne sono certo”. Lo dice Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘Il Dubbio’. L'articolo Elezioni: Berlusconi, leali se Salvini premier ma ancora non suo momento sembra essere il primo su Meteo Web.

Berlusconi a Rainews 24 : "Tajani premier? È una persona fantastica. Se Salvini vince saremo leali" : "Ue ha l'interesse ad avere un'Italia con un governo che la faccia uscire da una situazione negativa, oggi l'Italia è la malata d'Europa"

Berlusconi : sì alla manifestazione unitaria - il 1° marzo a Roma con Salvini e Meloni : 'Non ho niente in contrario a partecipare se c'è una manifestazione del centrodestra; finora non ho partecipato perché ho ritenuto che il mio tempo poteva essere meglio impiegato con interviste ...