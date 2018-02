Berlusconi parla di Francesca Pascale | ' La sua dolcezza mi compensa dalle fatiche della

Berlusconi-Salvini - accordo sui presidenti del Parlamento : chi guiderà Camera e Senato : Lo schema è già bell'e pronto. Chiuso sotto chiave ad Arcore, aspettando di vedere se davvero domenica il centrodestra vincerà e se Forza Italia avrà più voti della Lega. Ma prima di pensare al ...

Tajani : «Berlusconi mi gratifica - ma io penso al Parlamento europeo» Video : «La gente si vuole candidare senza un ideale, senza valori. Berlusconi nel 1994 ha espresso dei valori e una leadership», ha detto durante la presentazione del libro di Luciano Fontana, direttore del Corriere. Veltroni: «Ci si candida come se si andasse a scegliere un’auto». Mentana: «Campagna desolante»

Silvio Berlusconi sfora e parla di sondaggi - ma rassicura la D'Urso : "La multa la pago io" : È un Silvio Berlusconi scatenato quello che si è presentato a "Domenica Live", la trasmissione di Barbara D'Urso su Canale 5. L'ex premier è stato accolto dall'ovazione degli spettatori presenti in studio che gridavano "Silvio, Silvio". Berlusconi si è poi accomodato sulla poltrona davanti alla conduttrice che ha cominciato dicendogli "Questa è casa tua".L'intervista è poi finita con un siparietto tra ...

Fi : Berlusconi parla per oltre due ore - ‘adesso mi cacciano’ : Milano, 25 feb. (AdnKronos) – Ha parlato per due ore e un quarto Silvio Berlusconi alla manifestazione di Forza Italia organizzata al teatro Manzoni di Milano. Tanto che, allo scoccare della seconda ora di intervento senza interruzioni, un assistente gli ha portato un biglietto sul podio. “Mi hanno mandato un biglietto -ha detto il presidente di Forza Italia ai sostenitori riuniti nel teatro milanese- mi dicono che mi sbattono fuori ...

Milan - parla anche Berlusconi : i soldi incassati Yonghong Li e l’ipotesi riacquisto : Yonghong Li è finito nella bufera dopo l’acquisto del Milan dall’ex patron Berlusconi. Il compratore cinese oggi ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha spiegato la propria posizione in merito alle illazioni sulle sue holding ed in contemporanea anche lo stesso Berlusconi ha parlato. Interpellato da Corriere Live, l’ex presidente ha chiarito l’andamento dell’operazione di cessione del club: “Abbiamo ...

Licia Ronzulli - parla la donna più vicina a Berlusconi : liste - governo e Lega? Ecco tutti i segreti di Forza Italia : Da mesi è la donna di Forza Italia più vicina a Silvio Berlusconi. Lo segue ovunque in questa campagna elettorale, in un continuo andirivieni tra Arcore e Palazzo Grazioli e tra tv, radio e giornali. ...

Berlusconi parla ancora di Milan : la solita solfa propinata a Gattuso : Le elezioni sono alle porte e come per incanto Silvio Berlusconi inizia a parlare quasi giornalmente del Milan. L’ex patron rossonero vuole far “sentire” la sua vicinanza ai tifosi, forse anche per far risuonare il proprio nome nelle menti dei supporters a poche settimane dalle elezioni. Ma tant’è, fatto sta che anche oggi Berlusconi ha parlato di Milan, con la sua solita solfa sulle due punte non schierate da Gattuso. ...

Berlusconi dice di non aver mai parlato di un condono edilizio : Secondo voi? The post Berlusconi dice di non aver mai parlato di un condono edilizio appeared first on Il Post.

Galliani torna a parlare del Milan : il rapporto con Barbara Berlusconi e un retroscena su Gattuso : Nel corso del programma ‘Faccia a Faccia’, in onda su La7, Adriano Galliani è tornato a parlare del Milan. L’ex amministratore delegato rossonero ha svelato che con Barbara Berlusconi il rapporto è stato complicato, quando entrambi si occupavano della squadra rossonera: “Il rapporto con Barbara Berlusconi è stato difficile non posso mentire”. Poi Galliani ha raccontato un retroscena che ha come protagonista ...

Berlusconi precisa : mai parlato di condono ma di semplificazione : Roma, 7 feb. , askanews, 'Coerentemente con quanto da sempre dichiarato, il presidente Berlusconi non ha parlato di un condono, ma di una semplificazione amministrativa per quanto riguarda l'inizio ...

Elezioni - Scanzi vs Meloni : “Senza Berlusconi non andate da soli neanche in bagno”. “Senza di lui non sapreste di cosa parlare” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Casus belli: l’alleanza tra Berlusconi e la candidata alla presidenza del Consiglio. “Io non ricomincio da Berlusconi, ma da Giorgia Meloni” – precisa la presidente di FdI, rispondendo al conduttore Giovanni Floris – “Siete voi giornalisti a dire che il centrodestra ricomincia da Berlusconi. Io sono ...

Berlusconi torna a parlare del Milan : “Un mio ritorno? Ecco cosa dico” - poi un frecciata a Yonghong Li : L’ex patron del Milan, Silvio Berlusconi, è tornato nuovamente a parlare del club rossonero non risparmiando una nuova frecciata alla proprietà cinese e in particolare a Yonghong Li. Ecco le sue dichiarazioni a ‘Telelombardia’: “Yonghong Li dovrebbe avere un sostituto qua in Italia, certamente. Io interpretavo il ruolo di presidente in modo completamente diverso, stando sempre vicino alla squadra e ai singoli giocatori. ...

Silvio Berlusconi - parla il giudice con cui vogliono infangarlo : 'Mi attaccano per una foto' : La bufera scoppiata all'interno di Forza Italia si arricchisce di un nuovo capitolo, dopo lo scontro a distanza sulle liste 'taroccate' scoppiato tra Nunzia De Girolamo e Mara Carfagna . Un altro caso ...