Berlusconi | Farò il nome di Tajani quando darà via libera

Berlusconi : Tajani Premier? Se lui mi autorizzerà farò il suo nome : Berlusconi: con Tajani l’Italia tornerebbe a contare in Europa e nel Mondo Roma– Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di... L'articolo Berlusconi: Tajani Premier? Se lui mi autorizzerà farò il suo nome su Roma Daily News.

'Tajani premier? Farò il suo nome quando mi autorizzerà' - Berlusconi - : Roma, 27 feb. , askanews, 'Sono vincolato da lui, per l'altissima carica che ricopre, a fare il suo nome soltanto quando lui me ne darà l'autorizzazione'. Lo ha detto Silvio Berlusconi ai microfoni di ...

Cristina Rosello - l'avvocato di Berlusconi a Libero : 'Ho difeso Silvio dalla Lario - ora lo farò in politica' : ... più facile che si destreggi tra asset patrimoniali, incarichi istituzionali, attività di mentoring al femminile, e ora anche la politica. Rossello vive da 30 anni a Milano e qui è candidata alla ...

Berlusconi : "Io farò regista da fuori Di Maio? Un bel musino" : ' Mai pensato di presentarmi come nuovo, ma forse ho imparato un poco le regole della politica e non è conveniente a chi sta davanti confrontarsi con chi sta dietro ', aggiunge poi Berlusconi. ' ...

Berlusconi : Io farò regista da fuori Di Maio? Un bel musino : C'è una nota personale nelle parole di Silvio Berlusconi, che in studio a Otto e mezzo dice che per l'undicesima volta diventerà nonno, perché la figlia Barbara aspetta un maschietto.Silvio Berlusconi vira poi sulla politica e dice che "fu Renzi, dopo la condanna che mi mise fuori dal Senato, a dire 'game over', e cioè che ero finito. Lui non ha resuscitato nessuno. E io non credo proprio che resusciterò ...

Prodi - investitura a Gentiloni : ”Con lui Paese più forte” Video Berlusconi : Salvini all’Interno Ma lui replica : farò il premier : Il Professore a Bologna dà sostegno alla lista Insieme costituita da ex ulivisti e loda l’impegno del presidente del Consiglio. «C’è bisogno di centrosinistra»

Prodi - investitura a Gentiloni : «Con lui il Paese è più forte» Berlusconi : Salvini all’Interno Ma lui replica : farò il premier : Il Professore a Bologna dà sostegno alla lista Insieme costituita da ex ulivisti e loda l’impegno del presidente del Consiglio. «C’è bisogno di centrosinistra»

Grillo : Italia ha perso faro morale - perchè non votare Berlusconi? : Roma, 15 feb. , askanews, 'Non so chi vince, perché non ci sono più sensi morali. Abbiamo perso qualsiasi faro di moralità in questo Paese, come l'ha persa l'Europa, e se non ci sono sensi morali ...

Flat tax - il piano di Berlusconi : Così farò ripartire l'economia : "Con l'introduzione della Flat tax potremo far ripartire l'economia del nostro Paese e cancellare completamente anche le tasse sulla prima auto, sulla prima casa, sulle donazioni e sulla successione". Uno dei punti fondamentali del programma del centrodestra è "meno tasse, meno tasse, meno tasse". A illustrarlo è lo stesso Silvio Berlusconi che, in un video pubblicato oggi su Facebook (guarda qui), ...

Ambra Battilana : 'Ho denunciato Weinstein e farò un film su Berlusconi' : Ha tanti progetti Ambra Battilana, la modella italo-filippina che é tra i testimoni chiave dell'accusa nel caso Ruby Ter. Tra questi, un film sul caso Ruby e 'su tutta la mia vita', che sarà più '...

Scalfaro - Mori - Berlusconi e... 'Così l'Italia finì in mano ai boss' Stato-mafia - l'atto d'accusa completo : Da Scalfaro che cede al diavolo al negoziato sulla cattura di Riina. Dal mediatore Mori all'asse con Berlusconi e Dell'Utri. Su Affari l'atto d'accusa completo dei pm del processo Stato-mafia Segui su affaritaliani.it

Annuncio di Berlusconi : "Farò il premier se posso. All'Interno vedo Salvini" : Agli 'indignati' dalla politica, che hanno deciso di non andare alle urne, il leader azzurro dice che 'è loro preciso dovere votare, altrimenti vince M5S, che li caricherà di tasse. Non andare ...

Annuncio di Berlusconi : Farò il premier se posso. All'Interno vedo Salvini : Se vincesse il centrodestra, Silvio Berlusconi sentirebbe il «dovere» di tornare a Palazzo Chigi. Ma è ineleggibile e che la Corte di Strasburgo bocci la legge Severino prima del voto sembra «poco probabile». A «L'aria che tira» di La7, il Cavaliere spiega che però ha un'alternativa nel cassetto, il nome di «un autorevolissimo premier che saprà dirimere i contrasti ...

Berlusconi : 'Se vincono i 5 stelle crolla l'Italia. Io farò il suggeritore Pirozzi? Ancora nulla di deciso' : 'A certe stupidaggini non vale la pena di rispondere', ha aggiunto commentando la frase del leader del Pd, Matteo Renzi, secondo cui Berlusconi 'non è un pericolo per la democrazia ma per l'economia'.