Berlusconi contro Zoff e Togliatti con la Juve Quando la politica si intromette nello

Elezioni 2018/ Renzi - “se perdo non mi dimetto” : Minniti - “io premier? Irrealtà”. Scontro Berlusconi-Di Maio : Elezioni 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Minniti, "io premier? Ipotesi irreale". Scontro Berlusconi e Di Maio(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:50:00 GMT)

“Chi non salta 5 stelle è”. Il Berlusconismo si aggiorna - il sindaco di Gaeta aizza il pubblico contro il ‘nuovo nemico’ : Il vecchio slogan sui comunisti non fa più effetto, così il sindaco di Gaeta, Cosimino Mitrano, fervido berlusconiano, ha animato il pubblico intonando un coretto perfettamente fedele allo spauracchio brandito dal Cavaliere in ogni dove: il M5S. E proprio nella giornata di ieri, all’Hotel Mirasole International di Gaeta, dove era in corso un incontro coi candidati di Forza Italia al Senato, alla Camera, alla presidenza della Regione e al ...

Silvio Berlusconi - il retroscena da Barbara D'Urso : l'incontro con Paolo Gentiloni : Si sono incrociati dietro le quinte a Domenica Live su Canale 5 Silvio Berlusconi e Paolo Gentiloni , entrambi ospiti di Barbara D'Urso . I due leader del centrodestra e del centrosinistra, rivela il ...

L'affondo di Berlusconi contro Grillo e il M5s. 'con Lega e Fdi accordo sui ministri' : Il presidente di FI insiste sugli effetti positivi della flat tax e annuncia pensioni minime a mille euro, niente tassa sulla casa, bollo auto, né Irap. I Cinquestelle 'una setta guidata da un ...

Silvio Berlusconi a Domenica Live/ Elezioni 2018 - “in campo contro M5s” : ultimo tour de force del Centrodestra : Silvio Berlusconi a Domenica Live: ultimi giorni di campagna Elezioni 2018. Lungo monologo al Teatro Manzoni di Milano, "in campo contro M5s e Di Maio". E su Renzi invece..(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:58:00 GMT)

Berlusconi contro la setta M5S : Prende ordini da un pluricondannato : Il Teatro Manzoni di Milano è pieno. Le persone che non sono riuscite a entrare ascoltano il discorso di Berlusconi davanti al maxischermo allestito nel foyer. In prima fila siedono i dirigenti di Forza Italia, tra cui Mariastella Gelmini e Paolo Romani, oltre ai candidati, come l’ex ad del Milan, Adriano Galliani. Di fianco a Licia Ronzulli siede la fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale. Sul palco, insieme ad Attilio Fontana, ...

Divorzio Berlusconi-Lario - scontro sui 43 milioni da restituire : ‘Le ho detto che non mi doveva niente’. ‘Mai ricevuta offerta’ : “O mente o i suoi avvocati non le hanno riferito quello che i miei avvocati le hanno proposto”. “Non è vero che mi ha detto di essere disponibile a rinunciare alla restituzione degli assegni che mi ha versato nel corso del Divorzio. Non ho mai ricevuto questa offerta”. E’ di nuovo scontro tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario sulla questione dell’assegno divorzile. E in particolare sui 43 milioni che secondo ...

Nuovo scontro Berlusconi-Lario. Il Cav : "Chiudiamola qui - si tenga i 46 milioni di euro" : Non la smettono di litigare a distanza Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Ieri, intervistato a Otto e mezzo su La7, il Cavaliere ha raccontato di aver fatto il beau geste di rinunciare alla restituzione degli assegni di divorzio da 46 milioni di euro. Una circostanza smentita dall'ex moglie, che all'Ansa ha spiegato di non aver ricevuto alcuna offerta in tal senso. Ma Berlusconi non ci sta, e stamattina torna sulla questione:Veronica Lario ...

Elezioni 2018 - sì di Bonino e Lorenzin a larghe intese con Berlusconi. E ok a Gentiloni bis ‘contro i populismi’ : I sondaggi e la logica lo dicono da tempo. Ora cominciano a parlarne apertamente anche quelli che ne saranno i sicuri protagonisti. Le larghe intese sono lo scenario cui l’Italia si troverà di fronte nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnerà al Paese una maggioranza in grado di dar vita a un governo. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi negano, ma tra le file del centrosinistra sono sempre di più quelli che aprono a quella che ...

La solitudine di Meloni contro l'inciucio. Gli alleati Salvini e Berlusconi disertano l'evento : 'Dispiace che non siano venuti. Giudicheranno gli italiani' dice la leader di FdI. Il Cav ribadisce che ci sarà solo un governo di centrodestra i numeri lo permetteranno e che l'inciucio non è ...

Giorgia Meloni durissima contro Silvio Berlusconi : 'Adesso basta delegittimare le nostre forze militari' : Una frase di Silvio Berlusconi scatena Giorgia Meloni . La battuta del Cav sui militari rischia di minare l'armonia nel centrodestra. Su Facebook, infatti, la leader di Fratelli d'Italia usa toni duri ...

RIFORMA PENSIONI/ Scontro sulle parole di Berlusconi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Scontro sulle parole di Berlusconi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 febbraio(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:56:00 GMT)

L'agguato del 2011 contro Berlusconi : L'economista Luca Ricolfi ricostruisce quei mesi e dimostra come le responsabilità della crisi non andavano cercate a Roma ma a Parigi