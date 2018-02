Benzina e diesel in rialzo

Benzina e diesel - prezzi congelati : Continua a dominare la calma sulla rete carburanti nazionale . Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo di nuovo in lieve aumento, in particolare, sono arrivati a quota 11 i giorni ...

Benzina e diesel - i prezzi di self service e servito : Restano invariati anche questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ...

Benzina e diesel : ecco i prezzi : Prevale ancora la calma sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ritrovano la stabilità dopo quattro sedute consecutive in salita, infatti, da sei giorni non si registrano interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio, intanto, si continuano a osservare lievi limature dei prezzi praticati sulla scia dei ribassi messi a segno la scorsa settimana. Nel dettaglio, ...

Benzina e diesel - prezzi in salita : Dopo le quotazioni dei prodotti raffinati, tornano questa mattina a salire anche i listini dei prezzi consigliati . Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Esso ha ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prosegue la fase di stabilità sulla rete carburanti : prosegue la fase di stabilità sulla rete carburanti nazionale: non si segnalano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati ancora in calo sull’onda dei ribassi della scorsa settimana. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della ...

Mazda - Benzina e diesel in pole" : Noi stiamo lavorando con impegno per trasformare queste innovazioni in un'esperienza sempre migliore per gli automobilisti di tutto il mondo'.

Benzina e diesel scendono ancora : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – ancora ritocchi al ribasso sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che tentano un timido rimbalzo, infatti, si registra oggi il terzo intervento in discesa di Eni in sette giorni: -1 centesimo su Benzina e diesel. Prosegue di conseguenza sul territorio il trend in calo dei prezzi praticati. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei ...

Benzina e diesel - prezzi ancora giù : Roma, 14 feb. – (AdnKronos) – Proseguono i ribassi dei prezzi dei carburanti alla pompa, mentre il barile tocca i minimi da due mesi. Una tendenza ribassista – sottolinea Staffetta Quotidiana – determinata principalmente dal nuovo boom della produzione petrolifera statunitense. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina hanno ridotto i prezzi consigliati IP, Q8 (-1 centesimo al litro su ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : spinta al ribasso : Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina hanno messo mano ai listini Q8 ed Esso (-1 centesimo al litro su benzina e diesel), Italiana Petroli (ex TotalErg) e Tamoil (-0,8 centesimi al litro su benzina e diesel). Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : tornano i ribassi sulla rete : ribassi sulla rete carburanti nazionale. A tagliare i Prezzi raccomandati di benzina e diesel è di nuovo Eni, già scesa giovedì, ed Esso: entrambe hanno ribassato di 1 centesimo i due prodotti. Sul territorio i Prezzi praticati risultano in calo sull’onda dei movimenti dei giorni scorsi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : torna la stabilità : torna la stabilità sulla rete carburanti nazionale: non si registrano ritocchi dei Prezzi raccomandati di benzina e diesel dopo la limatura di ieri di Eni. Sul territorio, Prezzi praticati senza particolari movimenti. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della benzina e’ pari ...