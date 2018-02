Belle e pericolose | «Red Sparrow» e le spie più sexy dello schermo

vanityfair

: Le cose più belle, le cose più desiderate, son le più pericolose, poiché esse son spade aguzze rivolte contro il no… - FerdinandoPall3 : Le cose più belle, le cose più desiderate, son le più pericolose, poiché esse son spade aguzze rivolte contro il no… - lloucin : RT @13_buzzi: La vita offre bellissime emozioni, belle sane e pericolose, compone e scompone, pone e toglie, è ricca di... -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Siate il tassello mancante di un mosaico di desideri, perché l’inganno è un gioco da ragazze nel nuovo film con Jennifer Lawrence che si fa spia danzante per il regista della saga di Hunger Games, Francis Lawrence. LEGGI ANCHEJennifer Lawrence troppo svestita a Londra? «Una mia scelta» Appesi arco e frecce al chiodo, l’ex Katniss Everdeen volteggia nel tutù-assassino di Red, da giovedì 1° marzo nelle sale italiane (e di cui vi mostriamo sotto una clip in anteprima), come étoile dell’Opera di Mosca regimentata nella micidiale organizzazione che forma agenti segreti russi. La sua prima missione sarà quella di sedurre un ufficiale della CIA (Joel Edgerton) stanziato in terra sovietica. Per farlo, la bella Jennifer alias Dominika Egorova ha dovuto girare un nudo integrale: il secondo della sua carriera, dopo la scena di sesso insieme al collega Chris Pratt sul set di ...