Banca centrale Corea del Sud lascia tassi invariati | cita minaccia protezionismo

Banca centrale cinese : 'volatilità bidirezionale del RMB sarà considerata normale' : Yi Gang, vicepresidente della Banca centrale cinese ha indicato che attualmente, l'economia del Paese sta mantenendo la sua tendenza favorevole, mentre il tasso di cambio del RMB presenta le ...

Banca centrale Europea : nel 2017 utile netto in salita : Teleborsa, - Migliorano i conti della Banca Centrale Europea. Il bilancio 2017 della BCE evidenzia una crescita di 82 milioni di euro dell'utile netto, che si porta a 1.275 milioni, principalmente in ...

Caos Lettonia : non solo arresto governatore Banca centrale. Bce congela pagamenti Banca ABLV : Caos in Lettonia dopo l'arresto per corruzione del governatore della banca centrale del paese e membro del Consiglio direttivo della Bce Imars Rimsevic.

Banca centrale giapponese verso la conferma degli stimoli monetari : Cosa succederà in Giappone, dopo la nuova nomina per Haruhiko Kuroda alla guida della Banca centrale giapponese? L'idea che suggerisce questo passaggio è una continuazione della politica monetaria ultra-espansiva. Ed è proprio questo che ha propiziato il rimbalzo della Borsa dei giorni scorsi. Tuttavia, si fanno strada alcune teorie secondo le quali Kuroda non completerà il suo secondo mandato (vista l'età avanzata) ma potrebbe farsi da parte ...

Hacker bucano la Banca centrale russa e sottraggono 6 milioni di dollari : La Banca centrale russa è stata vittima di un attacco Hacker con cui sono stati sottratti 339,5 milioni di rubli, ovvero circa 6 milioni di dollari (4,78 milioni di euro). La violazione è avvenuta nel corso del 2017 ma è stata resa pubblica solo oggi, segnalata come nota a margine del rapporto annuale emesso dall’istituto. Gli Hacker hanno attaccato la Banca attraverso il circuito Swift, codice necessario per il trasferimento di denaro e ...

Giappone - Kuroda riconfermato alla guida della Banca centrale : Si tratta di un segnale di grande fiducia del premier che conferisce un secondo mandato quinquennale , quello attuale scade il prossimo aprile, al banchiere che è riuscito a portare l'economia ...

Brasile : Banca centrale prevede inflazione intorno al 4 - 2 per cento per il 2018 e 2019 : Brasilia, 15 feb 20:45 - , Agenzia Nova, - Il Comitato di Politica Monetaria , Copom, della Banca centrale brasiliana ha divulgato oggi i verbali della sua ultima riunione, quando il... , Brb,