ASUS ZenFone 5 | ZenFone 5 Lite e ZenFone 5Z ufficiali | tanta potenza e intelligenza

Ecco gli ASUS ZenFone 5 (anche Lite e 5Z) : specifiche - uscita e prezzo in Italia : Sono stati ufficialmente presentati gli ASUS ZenFone 5, in numero di tre: modello standard (ZE620KL), Lite (ZC600KL) e 5Z. La diretta streaming di presentazione è ancora in corso di conclusione, ma abbiamo già provveduto a raccogliere per voi le relative schede tecniche di ciascuno dei modelli appena annunciati. ASUS ZenFone 5 (modello standard ZE620KL) Trattasi di un device assai particolare, che ricorda un po' iPhone X, soprattutto per la ...

Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy S6 - S7 - S7 Edge - Sony Xperia X - X Compact e ASUS ZenFone 4 Selfie Pro : Oggi è tempo di Aggiornamenti per Samsung Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Sony Xperia X, Xperia X Compact e ASUS ZenFone 4 Selfie Pro. Allora siete curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy S6, S7, S7 Edge, Sony Xperia X, X Compact e ASUS ZenFone 4 Selfie Pro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Video diretta streaming ASUS ZenFone 5 ed orario presentazione : tutte le info del 27 febbraio : La diretta streaming ASUS ZenFone 5 di oggi 27 febbraio è in programma ormai da diverse settimane: il brand taiwanese ha scelto il palcoscenico del MWC 2018 di Barcellona per rinnovare la propria line-up, che si dice si comporrà di tre esemplari, almeno al debutto (potrebbero poi aggiungersene di altri in un secondo momento, staremo a vedere col tempo). Vi stavate giusto chiedendo come poter guardare la presentazione, ed in che orario sarà ...

Rimedio veloce ai problemi di batteria per ASUS ZenFone 3 : occhio a Messaggi Android : Da alcuni giorni a questa parte sono aumentate improvvisamente le segnalazioni da parte di coloro che riscontrano un calo di batteria con il proprio Asus ZenFone 3. Inevitabilmente, il trend è stato imputato al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, considerando il fatto che le tempistiche più o meno coincidono, ma come sempre avviene in questi casi è necessario andare più a fondo per cercare di capire le reali causa che ...

Presto un aggiornamento per ASUS ZenFone 3 : problemi audio verso la soluzione il 26 febbraio : Dovrebbe arrivare prima del previsto un nuovo aggiornamento dedicato agli utenti che si ritrovano con un Asus ZenFone 3 portato ad Android Oreo. A distanza di qualche giorno dal mio ultimo report sull'argomento, poco dopo aver interpellato la divisione italiana via chat, tocca tornare nuovamente sulla questione generata dai problemi audio con la registrazione video. Per chi non lo sapesse, moltissime unità in circolazione mettono in risalto ...

Sempre più diffusi i problemi audio per ASUS ZenFone 3 registrando video : replica ufficiale : Sembra essere Sempre più diffuso un problema per gli Asus ZenFone 3 dopo il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Negli ultimi giorni sono aumentate a dismisura le segnalazioni di chi parla di audio basso per le registrazioni video, al punto da indurmi a contattare l'assistenza per provare a saperne di più. Ci sarà a breve una patch correttiva? Vediamo ad oggi qual è la presa di posizione di Asus Italia. Nei giorni ...

Calibrazione batteria non convenzionale per ASUS ZenFone 3 : rimedi all’aggiornamento Oreo : A distanza di qualche giorno dal rilascio della prima patch correttiva ottimizzata su Android Oreo per Asus ZenFone 3, tocca prendere in esame i primi feedback da parte del pubblico che ha avuto modo di testare per un po' di tempo l'aggiornamento in questione. Stavolta non intendo soffermarmi sulla questione relativa alla messa a fuoco della fotocamera, avendo trattato l'argomento abbondantemente durante il mese di febbraio (senza contare che si ...

Momento giusto per acquistare un ASUS ZenFone : piovono sconti per tutti il 21 febbraio : Siete sempre attenti nel monitorare i trend riguardanti il prezzo di un ASUS ZenFone? Allora quelle di oggi 21 febbraio sono indubbiamente buone notizie, in quanto dallo shop ufficiale del produttore è giunta una promozione con cui al suo interno andrete a risparmiare almeno 50 euro rispetto al prezzo precedente, almeno per quanto riguarda buona parte degli smartphone in circolazione. Cerchiamo dunque di fare ordine e di individuare le migliori ...

Potenziare la fotocamera di ASUS ZenFone 3 : foto a 360° con Cardboard Camera : Finora si è parlato prevalentemente con accezione negativa della fotoCamera di ASUS ZenFone 3, per via soprattutto dei problemi di autofocus che attanagliano diversi utenti ormai da mesi. Tuttavia, sarebbe ingeneroso sparare sulla croce rossa e continuare a denigrare il brand taiwanese, ed in particolare questa linea di dispositivi, in toto. Capiamo la frustrazione di coloro che tutt'oggi si trovano impelagati con l'impossibilità concreta di ...

Recensione ASUS ZenFone Max Plus M1 : cose buone e scelte sbagliate : Abbiamo provato il nuovo ASUS Zenfone Max Plus M1, prodotto interessante nel look e per alcuni componenti ma zavorrato da alcuni comparti solo sufficienti. Se il prezzo calerà potrà diventare interessante, scopritelo nella nostra Recensione. L'articolo Recensione ASUS Zenfone Max Plus M1: cose buone e scelte sbagliate è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Specifiche del top di gamma degli ASUS ZenFone 5 : in buona parte svelate : Se ieri vi avevamo proposto una foto da acceso di uno dei modelli che andrà a comporre la linea degli ASUS ZenFone 5 oggi siamo qui per condividere con voi alcune Specifiche tecniche, presumibilmente del device di punta. Visto com'è stata apparecchiata la tavola (passateci la metafora), non può che essere altrimenti: processore Snapdragon 845, scheda grafica Adreno 630, display con aspect-ratio 18,5:9 con risoluzione di 2246 x 1080 pixel, 32 ...

Soluzione temporanea ai problemi di audio per ASUS ZenFone 3 : come migliorare i video : Ha sollevato un polverone la notizia che ho condiviso con voi nella giornata di ieri per quanto riguarda l'Asus ZenFone 3, in merito ad un problema che solo all'apparenza si può considerare isolato e di "seconda fascia" in seguito al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Il bug relativo all'audio basso riscontrato dopo aver registrato un video, infatti, è reale e da quello che ho potuto notare ieri pomeriggio è molto ...

Foto da acceso per ASUS ZenFone 5 : alcuni utenti potrebbero non gradire : Non potevamo esimerci dal riprendere il discorso legato ad ASUS ZenFone 5, sicuramente uno degli smartphone più attesi del prossimo ed ormai imminente MWC 2018 di Barcellona. La presentazione del dispositivo, o per la verità dei dispositivi visto che la line-up dovrebbe confermarsi bella generosa (come il brand taiwanese ci ha abituati), è fissata per il 27 febbraio, ma, grazie ad una soffiata fornitaci da 'Gizmochina', abbiamo già la ...

Nuovi problemi per l’ASUS ZenFone 3 con la fotocamera : audio video KO - la situazione : Ci sono svariate segnalazioni in questi giorni da parte degli utenti che hanno avuto modo di scaricare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo a bordo del proprio Asus ZenFone 3. Come ormai noto a tutti, purtroppo il pacchetto software non ha risolto i problemi di messa a fuoco della fotocamera, al punto che nei giorni scorsi ho condiviso con voi un piano dei costi per chi è escluso dal discorso della garanzia e ha deciso di muoversi ...