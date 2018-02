Ascolti | La mossa del cavallo a 7 | 9 milioni 32 | 26% | Matrix prime a 1 | 6 7 | 59%

Ascolti : La mossa del cavallo a 7 - 9 milioni (32 - 3%) - Matrix prime a 1 - 6 (7 - 6%) : Ascolti tv di lunedì 26 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com’è andato Che fuori tempo che fa? Ascolti tv di lunedì 26 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso La mossa del cavallo -C’era una volta Vigata con Michele Riondino, tratto da un romanzo di […] L'articolo Ascolti : La mossa del cavallo a 7,9 milioni (32,3%), Matrix prime a 1,6 (7,6%) proviene da Gossip e Tv.

