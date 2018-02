arrivata la felicità su Rai 1 | le anticipazioni di questa sera mercoledì 27 febbraio

E’ arrivata la felicità – Terza puntata del 27 febbraio 2018 – Anticipazioni e trama. : Le prime due puntate sono state un in insuccesso con ascolti ben al di sotto delle aspettative e della media di rete, stasera Terza delle dodici puntate con la seconda stagione di E’ arrivata la felicità, la fiction di Raiuno con protagonisti Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. E’ arrivata la felicità | Seconda stagione Quest’anno […] L'articolo E’ arrivata la felicità – Terza puntata del 27 febbraio 2018 – ...

Ascolti : È arrivata la felicità non decolla e ottiene 3 - 2 milioni (13 - 71%) - Le Iene a 2 - 3 (11 - 94%) : Ascolti tv di mercoledì 21 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di mercoledì 21 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la seconda puntata della fiction È arrivata la felicità 2 con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Risultato? 3.285.000 spettatori (13,71% di share). Su Italia 1 […] L'articolo Ascolti: È arrivata la felicità non decolla e ottIene 3,2 milioni (13,71%), Le Iene a ...

Ascolti TV | Mercoledì 21 febbraio 2018. Non decolla E’ arrivata la Felicità (13.7%). La Champions al 18.2% : E' arrivata la Felicità 2 - Claudio Santamaria Su Rai1 E’ arrivata la Felicità 2 ha conquistato 3.285.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 l’incontri di Champions Shakhtar – Roma ha raccolto davanti al video 4.858.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 439.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha ...

E’ arrivata la felicità 2 - terza puntata : tutti uniti per Angelica! : Nella terza puntata della fiction E’arrivata la felicità, Angelica rivelerà alla sua famiglia e ai suoi amici di avere un tumore. Orlando, sebbene sia distrutto dalla notizia, proverà a far sorridere la sua compagna organizzandole una sorpresa molto particolare… La seconda stagione di “E’arrivata la felicità”, la fiction che ruota intorno alle vicende di Orlando (Claudio Santamaria) e ...

E’ arrivata la felicità – Seconda puntata del 21 febbraio 2018 – Anticipazioni e trama. : Dopo il ritorno di ieri sera, Seconda delle dodici puntate con la Seconda stagione di E’ arrivata la felicità, la fiction di Raiuno con protagonisti Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. E’ arrivata la felicità | Seconda stagione Quest’anno si seguiranno non solo le vicissitudini di Orlando e Angelica,interpretati da Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, ma […] L'articolo E’ arrivata la felicità – Seconda puntata del 21 ...

E’ arrivata la Felicità 2 : anticipazioni terza puntata di martedì 27 febbraio 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 - Tezeta Abraham La malattia di Angelica ha invaso l’universo di E’ Arrivata la Felicità: il personaggio interpretato da Claudia Pandolfi ha scoperto di avere un tumore, il linfoma di Hodgkin, e per lei la cosa più difficile non è stata tanto immaginare e pianificare le cure, quanto piuttosto trovare il modo migliore per dirlo alla sua famiglia. Ma non sono solo le figlie, il compagno o i genitori di ...

