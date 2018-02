Arriva l’annuncio di Bolt | “ecco la mia nuova squadra”

“Ci prendete per il c***”. Bufera su I Fatti Vostri - pubblico infuriato. “Ci dovete scusare…”. Arriva l’annuncio ufficiale e gli spettatori della trasmissione condotta da Giancarlo Magalli insorgono subito : C’è poco da fare: niente riesce a dividere di più della neve. Da un lato chi la ama a prescindere e alla vista di ogni singolo fiocco, fosse anche il più piccolo, sogna già feroci battaglie all’ultima palla. Dall’altra chi certi disagi non riesce proprio a sopportarli, col traffico in tilt e le pale in azione per evitare la paralisi delle città. Un po’ quello che è successo nelle ultime ore a Roma, con caos un ...

“Ringrazio Alessia Marcuzzi”. Isola dei Famosi - l’annuncio è choc. A poche ore dalla diretta - Arriva la notizia (triste) che nessuno avrebbe voluto leggere. La delusione è enorme ma indietro non si torna. Stavolta è un addio - per davvero : La storia la conosciamo tutti: si è ritirato dall’Isola dei Famosi perché voleva difendersi dalle accuse che Eva Henger gli aveva mosso. La ex star del porno aveva detto a tutti che Francesco Monte aveva acquistato e consumato marijuana quando tutti i futuri naufraghi erano ancora nella villa. Lui si è infuriato. Poi ha negato e ha rinegato. Ma ormai il suo gioco era stato rovinato. Era diventato una gogna. Così, di sua spontanea volontà, ha ...

Maria De Filippi - colpo epocale per la regina di Mediaset : l’annuncio Arriva in diretta durante il programma. Pubblico in delirio : l’annuncio ufficiale è arrivato oggi pomeriggio, durante la puntata di Amici. Maria De Filippi ha raccontato di quando, a luglio, Giuliano Peparini le aveva rivelato di avere molti impegni e di avere intenzione di provare nuove esperienze. Per questo ha iniziato a pensare a un professionista che potesse prendere il suo posto. Ma chi arriva alla corte della regina di Mediaset? È un vero e proprio colpaccio quello messo a segno da Maria De ...

MotoGp – Futuro Valentino Rossi : finalmente Arriva l’annuncio (non ufficiale) della Yamaha : La Yamaha e Valentino Rossi insieme anche nel 2019. Mentre il pilota italiano si prepara per il nuovo campionato di MotoGp con l’intenzione di conquistare il decimo titolo mondiale, arriva un importante annuncio da parte del team manager della squadra giapponese, Lin Jarvis a MotoGp.com: “Posso assicurare che nulla è stato firmato. Ma presumo che Rossi resterà con noi anche nel 2019, anche se abbiamo deciso di aspettare qualche test, ...