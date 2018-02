Appello per la Cultura | oltre 130 adesioni all' invito lanciato da Marina Valensise

Centrodestra insieme per Appello a voto : 19.48 "I leader della coalizione di Centrodestra formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia, si ritroveranno giovedì alle 15 presso la sala del Tempio di Adriano in Roma, per l'appello finale al voto". Lo afferma una nota diffusa da Forza Italia.

Palermo - condannato Miur : Corte d’Appello assume 30 precari per abuso di contratti a termine : La Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza in primo grado, condanna il Miur e riconosce il diritto all’assunzione di 30 precari per reiterato abuso dei loro contratti a TD. La Corte d’Appello di Palermo condanna il Miur ad assume 30 precari ATA per abuso di contratti a termine La clamorosa sentenza ha condannato, […] L'articolo Palermo, condannato Miur: Corte d’Appello assume 30 precari per abuso di contratti ...

ROBERTO SAVIANO / Fabo è morto in esilio perché il suo Paese non ha accolto il suo Appello (Che tempo che fa) : ROBERTO SAVIANO nella puntata di Che tempo fa, espone la prefazione del libro Prometto di perderti scritto da Valeria Imbrogno compagna di Dj Fabo. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:09:00 GMT)

Manifesto a tutela del risparmio e del lavoro : per una riforma socialmente utile del sistema bancario. Un importante Appello di First Cisl e ... : A danno del singolo risparmiatore, dell'economia e, quindi, dell'occupazione, della quale abbiamo terribilmente bisogno. Tornando ad Adiconsum Verona , segnaliamo che essa è l'Associazione aderente ...

Il M5s espelle Caiata. Appello di Di Maio agli altri partiti per un governo di programma : 'Ha mentito sulle indagini' ha spiegato il leader pentastellato, che poi ha chiesto agli altri partiti di creare un governo di programma che porti avanti dei temi e che non sia un governo di inciuci. ...

Appello di Lapo Elkann al futuro governo : Mi offro per aiutare l'Italia - gratis : Dopo aver superato la dipendenza dalla cocaina, Lapo Elkann si mette a disposizione del prossimo governo per promuovere le eccellenze italiane nel mondo.Intervistato da Vanity Fair, il rampollo di casa Agnelli si lascia andare a un lungo sfogo. Nel mirino di Lapo Elkann ci sono le politiche governative che negli ultimi anni non hanno aiutato gli imprenditori italiani a nascere e crescere. "Noi imprenditori, oggi, non siamo aiutati dalle ...

SIRIA l'Appello dei cooperanti : "Una zona umanitaria sicura per i profughi' : Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso quanto sta accadendo nella zona di Ghouta orientale, dove attacchi e bombardamenti si sono intensificati, provocando centinaia di feriti e morti solo nell'...

Crac Eutelia - in Appello il pm chiede conferma della stangata : 9 anni per Samuele Landi. Nuova udienza prima della sentenza : Le richieste del Procuratore generale sono state le stesse che erano state avanzate di fronte al tribunale di Arezzo: una stangata. Si è conclusa con la requisitoria del pubblico ministero l'udienza ...

Crac Eutelia - processo d'Appello a Firenze : otto imputati e oltre 50 parti civili. Attesa per le richieste del pm : Caso Eutelia, riprende oggi la vicenda giudiziaria. Dopo la falsa partenza dello scorso luglio quando per una mancata notifica ad un difensore di Samuele Landi il procedimento fu rinviato entra nel ...

Elezioni : Italia Nostra - Appello ai politici per salvare Venezia : Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - Italia Nostra chiede ai candidati alle Elezioni politiche del 4 marzo di impegnarsi pubblicamente con iniziative parlamentari e di governo per la salvaguardia di Venezia. E, in particolare, Italia Nostra chiede di "ripopolare Venezia - abbandonata annualmente da circa

Pamela Mastropietro : la madre è disperata. Il suo Appello ai “complici dei mostri” : Pamela Mastropietro: la madre è disperata. Il suo appello ai “complici dei mostri” A tre settimane dall’omicidio di Pamela la famiglia ancora non ha riavuto la salma. E non se ne parlerà ancora per una decina di giorni. Sono ancora troppi i dubbi sul drammatico fatto di cronaca avvenuto a Macerata. E per questo la […] L'articolo Pamela Mastropietro: la madre è disperata. Il suo appello ai “complici dei mostri” sembra essere il primo ...

Test sugli animali per i cosmetici. Dall'Europa un Appello : "Il mondo li vieti" : La Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha approvato una mozione che sarà discussa in plenaria a marzo

Sputa e tira un pugno agli agenti di polizia - assolto in Appello perchè il reato è di "tenue entità" : CRONACA - Occorre leggerle tutte le pagine della sentenza dei giudice della Corte d'Appello di Torino per comprendere le motivazioni che hanno spinto la corte ad assolvere Osazee Osayande 38 anni dall'...

Siria - Mezzaluna rossa Kurdistan lancia la raccolta fondi per Afrin. L’Appello di Zerocalcare : “Ecco cosa possiamo fare” : L’onlus Mezzaluna rossa Curda lancia una campagna di crowdfunding per aiutare la popolazione del distretto Afrin, sotto le bombe turche dal 20 gennaio. Tra i testimonial il fumettista Zerocalcare, che per promuovere la raccolta fondi ha girato un breve video: “Ci chiediamo spesso cosa possiamo fare per aiutare una situazione così lontana. Ecco una delle cose che si possono fare è partecipare a questa raccolta fondi”. Con i ...