Anticipazione U&D | il gesto inaspettato di Sara

Blastingnews

: 'Ce la metteranno int'u culu' Piccola anticipazione delle elezioni di domenica #LaMossaDelCavallo - Shining__Star94 : 'Ce la metteranno int'u culu' Piccola anticipazione delle elezioni di domenica #LaMossaDelCavallo -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Attualmente, le troniste di Uomini&Donne sono Nilufar Addati eAffi Fella. La prima ha fatto il suo primo ingresso nello studio televisivo nel ruolo di corteggiatrice di Mattia Marciano, mentre la seconda è nota per aver partecipato con l'ex fidanzato Nicola Panico all'ultima edizione di Temptation Island. Fin dall'inizio entrambe hanno mostrato di aver un particolare interesse per il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Nelle puntate precedenti si è dichiarato per Nilufar, in quanto sostiene chesia ancora legata al suo passato. Nilufar ha fatto i salti di gioia, ma poi si è ricreduta quando ha visto l'ennesima esterna che ha fatto con. L'ex Miss Italia ha deciso di mettere da parte l'orgoglio al punto tale da dichiarare il suo forte interesse. Ha chiesto al ragazzo una seconda possibilità e lui non ha esitato a darle una risposta positiva. Secondo fonti attendibili, ...