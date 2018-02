Anche CasaPound alla Tribuna elettorale | LeU diserta l' appuntamento

Dalla Cina a Usa e Medio Oriente Il mondo guarda Casapound Servizi Anche su Al Jazeera e Pravda : Le elezioni del 4 marzo 2018 hanno un elemento che le differenzia da tutte le altre finora svoltesi nel nostro Paese. Per la prima volta, infatti, potrebbe entrare in Parlamento un movimento di estrema destra che non ha paura di definirsi fascista, guidato dal candidato premier Simone Di Stefano Segui su affaritaliani.it

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - con l'Anpi Anche Gentiloni e Renzi. Salvini in piazza Duomo : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Per fare il bAnchetto elettorale Casapound diventa "antifascista" : Alla fine hanno dovuto sottoscrive i valori dell' antifascismo per ottenere l'autorizzazione a occupare suolo pubblico per un banchetto elettorale. Casapound a Vimodrone, piccolo centro alle porte di ...

Roma - oggi vertice sugli sgomberi : nella lista c'è Anche Casapound : E' scritto nero su bianco nel foglio di convocazione del comitato metropolitano che si svolgerà questa mattina nella sede della Prefettura di Roma. Ci sono tre palazzi occupati da...

Lanci di sanpietrini e tafferugli - il bAnchetto di Casapound a Monza degenera in scontri : Un banchetto organizzato a Monza da "Casapound" per la raccolta firme in vista delle elezioni è degenerato in tafferugli tra militanti del gruppo di destra Lealtà e Azione e un gruppo di antagonisti dei centri sociali. Il biLancio finale è di 4 poliziotti feriti, 16 persone denunciate per rissa e 40 per manifestazione non preavvisata.A quanto si è appreso, una quarantina di giovani appartenenti ai centri sociali si ...

