Amici 17 Anticipazioni e news | la crisi di Emma e la sfida di Vittorio

Amici 17/ Anticipazioni e news : Orion in sfida nella nuova puntata - i commenti dei ragazzi : Amici 17, daytime: da oggi, 26 febbraio 2018, ricomincia su Real Time, la striscia pomeridiana del talent show condotto da Maria De Filippi, dopo l'ultimo speciale del sabato. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:13:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni e news : il serale slitta ad Aprile? : Amici 17, daytime: da oggi, 26 febbraio 2018, ricomincia su Real Time, la striscia pomeridiana del talent show condotto da Maria De Filippi, dopo l'ultimo speciale del sabato. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:23:00 GMT)

Anticipazioni e ospiti di Amici di Maria De Filippi del 24 febbraio - Annalisa torna “a casa” : Anche Annalisa tra gli ospiti di Amici di Maria De Filippi del 24 febbraio. L'artista di Savona torna sul palco del talent che l'ha tenuta a battesimo per portare il brano con il quale ha conquistato il terzo posto all'ultimo Festival di Sanremo, il primo condotto con grande successo da Claudio Baglioni. La sua presenza sul palco del programma condotto da Maria De Filippi non è una novità, dal momento che l'artista ha già assunto il ruolo di ...

Amici 17/ Diretta e anticipazioni : chi sarà eliminato a poche settimane dal serale? Vittorio e Luca a rischio : Amici 17, anticipazioni e Diretta pomeridiano 24 febbraio 2018: torna la sfida a squadre, chi sarà eliminato a poche settimane dal serale? Vittorio e Luca i più a rischio.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:34:00 GMT)

BEAUTIFUL/ Katie e Wyatt lavorano insieme e si scoprono Amici inseparabili (Anticipazioni 21 febbraio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 21 febbraio: Wyatt ha un consiglio per Katie riguardante il ritorno alla Forrester Creations. La coppia scopre di essere molto affiatata...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 05:23:00 GMT)

Amici 2018 anticipazioni lunedì 19 febbraio : ecco cosa sta succedendo in studio! : Ennesima figuraccia ad Amici 2018: le anticipazioni per lunedì 19 febbraio che tutti vorremmo, parlerebbero di provvedimenti, anche minimi, per alcuni allievi che non riescono a tenere a freno la lingua. Ci sta avere dei pensieri, semplicemente Orion e Bryan dovrebbero ricordarsi che sono ripresi dalle telecamere nella scuola; dal loro dire che la produzione "pompa Daniele", è emerso che ci sono delle rivalità tra i ballerini e di sicuro una è ...

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi del 17 febbraio : Emma Marrone ospite e le sfide delle squadre : Nuove sfide a squadre ad Amici di Maria De Filippi del 17 febbraio: anche questo pomeriggio i concorrenti della scuola si cimenteranno in prove di ballo e di canto. Dopo la sfida a squadre della scorsa settimana ridotta a tre prove soltanto, riprende il consueto torneo delle squadre del Ferro e del Fuoco ad Amici. New entry di questa settimana è la ballerina Sephora, fortemente voluta nella scuola dalla maestra Celentano, che l'ha sostituita ...

Amici 17/ Anticipazioni e news : Einar in crisi viene consolato da Irama - Zic rimproverato da Zerbi : Amici 17, Anticipazioni e news in attesa del pomeridiano di domani: ancora crisi per Einar e Zic, entrambi i cantanti presi di mira da Rudy Zerbi ma per motivi differenti.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 03:06:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Diretta - anticipazioni ed eliminato : un ritirato e una nuova Amicizia (Quarta puntata) : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e Diretta quarta puntata del 13 febbraio: chi verrà eliminato tra Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti? La Rinaldi in studio.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:45:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni 13 febbraio : Martino Muller ospite in sala : I ballerini di Amici 17 sono lanciatissimi verso il serale anche se alcuni di loro, specie Vittorio e Filippo, sono ancora un bilico rispetto agli altri. ospite della puntata Martino Muller(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 12:46:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni e diretta : chi sarà eliminato tra Zic e i Black Soul Trio? : Amici 17, Anticipazioni e diretta: chi sarà eliminato tra Zic e Matteo dei Black Soul Trio? Probabili eliminazioni anche tra i ballerini, Vittorio e Filippo i più a rischio.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 04:47:00 GMT)

Amici 2018 anticipazioni sabato 10 febbraio : eliminati Yaser e The Jab? : Ad Amici 2018, sabato 10 febbraio ci saranno due eliminati: le anticipazioni non riveleranno i nomi certi tra i quattro a rischio, perché la puntata sarà in diretta e non siamo in possesso di spoiler (sarebbe impossibile), ma in base alle parole usate dai professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco possiamo farci un'idea su chi sia a rischio più di chi. Zic, Black Soul Trio, Yaser e The Jab sono stati chiamati in studio dai due insegnanti perché ...