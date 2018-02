AMAURYS PEREZ Attaccato da Franco Terlizzi | l' atleta risolve tutto con un abbraccio

Isola dei Famosi 2018 - Bianca Atzei sta male e Giucas Casella sospeso/ Franco Terlizzi deluso da AMAURYS Perez : Isola dei Famosi 2018, le ultime notizie: Giucas Casella sospeso. Intanto Simone Barbato ed Elena Morali si godono i comfort dell'Isla Bonita. E il fidanzato di lei si preoccupa...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:08:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Casella sospeso e Nardi eliminato/ Bianca Atzei si sente male - AMAURYS PEREZ l'aiuta : Isola dei famosi 2018, Giucas Casella sospeso per via di alcuni controlli medici, Filippo Nardi il nuovo eliminato della settimana dopo l'emozionante sorpresa dell'ex.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 21:53:00 GMT)

ANGELA RENDE/ La moglie di AMAURYS PEREZ : "È una donna davvero speciale" (Isola dei Famosi 2018) : ANGELA RENDE è la moglie dell'ex sportivo Amurys Perez, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. "ANGELA è una donna intelligente, poi ha una gran classe"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:00:00 GMT)

Isola dei Famosi - AMAURYS Pérez in lacrime : "Pensavo foste razzisti" : Prima dell'eliminazione dall' Isola dei Famosi , Filippo Nardi e Franco Terlizzi hanno ricevuto una sorpresa dalle rispettive famiglie. La produzione ha voluto fare uno scherzo a Amaurys Pérez e gli ...

Angela Rende/ La moglie di AMAURYS PEREZ lo sorprende in diretta : "Amore sei salvo!" (Isola dei Famosi 2018) : Angela Rende, la moglie dell'ex sportivo Amurys Perez, potrebbe riabbracciare il marito che questa sera rischia di abbandonare l'Isola dei Famosi 2028.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:31:00 GMT)

Filippo Nardi eliminato all’Isola dei famosi - salvi Franco Terlizzi e AMAURYS PEREZ che si commuovono : Filippo Nardi è il concorrente eliminato all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 20 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Amaurys Perez e Franco Terlizzi. Filippo Nardi esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Filippo deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 66% delle preferenze contro l’11% di Amaurys […] L'articolo Filippo Nardi eliminato all’Isola dei ...

AMAURYS PEREZ/ Salvo. La moglie Angela svela il verdetto del televoto (Isola Dei Famosi 2018) : AMAURYS PEREZ, in nomination rischia l'eliminazione dall'Isola dei Famosi 2018, pronto a lasciare il reality di Canale 5 per la troppa nostalgia della famiglia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:10:00 GMT)

AMAURYS Perez/ In nomination - il pubblico vuole la sua salvezza (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez, in nomination rischia l'eliminazione dall'Isola dei Famosi 2018, pronto a lasciare il reality di Canale 5 per la troppa nostalgia della famiglia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 21:56:00 GMT)

AMAURYS PEREZ ELIMINATO O RITIRATO?/ Il naufrago pronto a dire addio al reality - video (Isola dei famosi 2018) : AMAURYS PEREZ, in nomination rischia l'eliminazione dall'Isola dei famosi 2018, pronto a lasciare il reality di Canale 5 per la troppa nostalgia della famiglia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:28:00 GMT)

Isola - AMAURYS PEREZ vicino all'addio? Il crollo del pallanuotista : L'Isola degli abbandoni, è proprio il caso di dirlo. Dopo l'addio di Chiara Nasti, Francesco Monte e Craig Warwick, un altro naufrago potrebbe lasciare l'Honduras. Amaurys Perez, sempre...

Isola dei famosi - anticipazioni 20 febbraio : AMAURYS PEREZ - Filippo Nardi e Franco Terlizzi a rischio : Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, anticipazioni 20 febbraio ...

AMAURYS PEREZ eliminato o ritirato?/ La nostalgia per moglie e figli lo manda in crisi (Isola dei famosi 2018) : Amaurys Perez, in nomination rischia l'eliminazione dall'Isola dei famosi 2018, pronto a lasciare il reality di Canale 5 per la troppa nostalgia della famiglia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:40:00 GMT)

Isola dei famosi - il dramma di AMAURYS PEREZ : 'Questa situazione mi sta distruggendo'. Marcuzzi - fuori un altro : E quattro: questa edizione dell' Isola dei famosi potrebbe passare alla storia come la più sfortunata di sempre. Un addio per scandalo-droga , Francesco Monte , , uno per mal d'amore , Chiara Nasti , ,...

Isola dei Famosi - AMAURYS Pérez vuole tornare dalla sua famiglia : La nostalgia della famiglia sta mettendo a dura prova Amaurys Pérez, tanto è che il naufrago dell 'Isola dei Famosi si dice pronto a tornare in Italia. Il campione di pallanuoto, infatti, è in ...