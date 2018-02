Allerta Burian | Roma | spargisale in azione | 190 mezzi operativi

Allerta Meteo - il Burian si intensifica : attenzione a Martedì 27 e Mercoledì 28 - ulteriore calo termico e tanta altra NEVE in arrivo [DETTAGLI] : Allerta Meteo – L’Italia sta vivendo una notte di gelo incredibile sulle Regioni centro/settentrionali a causa del Burian proveniente dalla Siberia, soprattutto al Centro Italia dove la NEVE caduta copiosa nelle scorse ore ha innescato l’effetto albedo che sta facendo crollare le temperature molto più rapidamente rispetto alle aree in cui il suolo non è innevato. Alle 23:00 della notte abbiamo addirittura -11°C ad Amatrice, ...

Allerta Meteo - il Burian si intensifica : attenzione a Martedì 27 e Mercoledì 28 - ulteriore calo termico e tanta altra NEVE in arrivo [DETTAGLI] : Allerta Meteo – L’Italia sta vivendo una notte di gelo incredibile sulle Regioni centro/settentrionali a causa del Burian proveniente dalla Siberia, soprattutto al Centro Italia dove la NEVE caduta copiosa nelle scorse ore ha innescato l’effetto albedo che sta facendo crollare le temperature molto più rapidamente rispetto alle aree in cui il suolo non è innevato. Alle 23:00 della notte abbiamo addirittura -11°C ad Amatrice, ...

Maltempo - Allerta Burian : domani 27 Febbraio scuole aperte a Napoli : “All’esito dell’ultima riunione in Prefettura delle 17 dalla quale non sono emersi ulteriori elementi di criticita’ sul piano della viabilita’ e visto il bollettino meteorologico regionale che conferma lo stato di allerta ‘verde’, le scuole cittadine funzioneranno regolarmente”. Cosi’ in una nota gli assessori alla Scuola, alla Protezione Civile e al Patrimonio del Comune di Napoli, ...

Allerta Meteo Burian : martedì 27 Febbraio scuole chiuse a Martina Franca : Il sindaco di Martina Franca (Taranto), Franco Ancona, ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. E’ questo l’esito della riunione del Coordinamento Operativo Comunale insediatosi questa mattina a Palazzo Ducale per valutare e fronteggiare i fenomeni Meteorologici previsti nelle prossime ore sul territorio comunale. A seguito della consultazione dei bollettini regionali di protezione civile ...

Maltempo - Allerta Burian : la neve blocca una partoriente in casa - soccorsa di Vigili del Fuoco : Giornata di super lavoro per i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno fatto fronte a decine di richieste a causa della neve caduta copiosa su tutta l’Irpinia: in mattinata, ad Atripalda, si è reso necessario soccorrere una donna in procinto di partorire rimasta bloccata in casa per l’improvvisa nevicata. La donna è stata trasportata in ospedale con un automezzo fuoristrada in tempo per il parto. Molti gli automezzi rimasti bloccati a ...

Allerta meteo Burian : martedì 27 Febbraio scuole chiuse a Ravenna : “In via prudenziale, poiché al momento le previsioni del tempo annunciano neve anche per le prossime ore e soprattutto temperature molto basse e ciò potrebbe avere ripercussioni sulla viabilità per rischio ghiaccio ho disposto per domani, martedì 27 Febbraio, la sospensione delle attività didattiche negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio comunale, in linea con quanto deciso da moltissimi altri sindaci ...

Allerta Meteo Burian : martedì 27 Febbraio scuole chiuse a Sulmona : E’ stata firmata dal sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, l’ordinanza di prosecuzione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per domani martedì 27 Febbraio, in considerazione delle avverse condizioni climatiche. E’ stata, inoltre, firmata l’ordinanza dirigenziale che prevede la sospensione della Ztl nel centro storico per oggi e domani martedi 27 Febbraio, a causa di neve e ghiaccio in ...

Allerta Burian - l’Università Luiss : “Domani 27 Febbraio sospese tutte le attività didattiche” : “Domani, martedì 27 Febbraio, tutte le attività didattiche Luiss sono sospese causa maltempo”. Lo rende noto, in un tweet, l’Università Luiss Guido Carli. L'articolo Allerta Burian, l’Università Luiss: “Domani 27 Febbraio sospese tutte le attività didattiche” sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Burian : scuole superiori chiuse a Mondovì il 27 e il 27 Febbraio : A cause delle temperature particolarmente rigide – si prevedono punte fino a -10 nelle ore notturne – soprattutto nelle valli, le scuole secondarie di Mondovì (Cuneo) resteranno chiuse domani e mercoledì. Il provvedimento, reso noto dall’assessore all’Istruzione di Mondovì, Luca Robaldo, è stato varato dalla città insieme al presidente della Provincia e sindaco di Cuneo, Federico Borgna, in concerto con il personale ...

Allerta Meteo Burian : domani 27 Febbraio scuole chiuse a Pesaro : “Abbiamo deciso che tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Pesaro rimarranno chiuse anche domani (martedi’ 27 Febbraio). Le previsioni e la protezione civile prevedono nevicate e temperature sotto lo zero per le prossime 24 ore”. Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci. “Finora siamo l’unica zona della provincia e delle Marche ad essere stata soltanto sfiorata dalla neve. Speriamo di essere fortunati ...

Allerta Meteo Burian : domani 27 Febbraio scuole chiuse in dieci Comuni del Barese : La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è stata disposta per domani dai sindaci dei dieci Comuni della provincia di Barletta – Andria – Trani. Nella notte, infatti, si prevede un calo delle temperature, sia lungo la costa sia nell’entroterra e il rischio, riferiscono, è che si formi ghiaccio. chiuse resteranno, dunque, le scuole nei tre capoluoghi, Barletta, Andria e Trani, a Bisceglie e Canosa di Puglia, nei centri ...

Allerta meteo Burian : a Roma domani garantito l’80% dei treni ad Alta Velocità : A causa del persistere dell’emergenza Maltempo, per la giornata di domani tutti i treni Alta velocita’ in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione Roma Tiburtina. Lo rende noto rete ferroviaria italiana “In linea con il livello di emergenza previsto dai Piani neve e gelo – si legge in una nota – sara’ garantito l’80% dei treni Alta velocita’ e il 50% dei treni del trasporto regionale nel ...

Allerta Burian : bloccato per 6 ore in auto - salvato da Cc Forestali : Il Burian, ondata di gelo siberiano che sta paralizzando l’Italia e l’Europa intera, sta causando disagi e incidenti. opo essere finito in un piccolo fosso a lato della strada resa impraticabile dalle fitte nevicate, un uomo è rimasto isolato per sei ore in un veicolo in via Baiana a Polverigi. Lo hanno soccorso nel pomeriggio i Carabinieri Forestali. Altre due persone sono state soccorse ad Ancona e Osimo con le auto in ...

Allerta Meteo Burian : domani 27 Febbraio scuole chiuse a Terni - aperte a Perugia : Riapriranno regolarmente domani le scuole a Perugia e in altri comuni umbri, come Spoleto, Citta’ di Castello e Assisi, dove erano rimaste chiuse oggi a causa delle previste nevicate. scuole ancora chiuse, invece, nella giornata di domani, nei comuni di Terni, Narni e Amelia: lo hanno deciso le rispettive amministrazioni comunali, a causa dell’Allerta ghiaccio dopo le nevicate, prorogando cosi’ l’ordinanza di sospensione ...