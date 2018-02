Alitalia | Gubitosi | entro 30 4 scelta migliore offerta | no spezzatino Adnkronos

meteoweb.eu

: Il commissario di Alitalia Luigi Gubitosi: 'Forte interesse, la vendita entro il 30 aprile' - HuffPostItalia : Il commissario di Alitalia Luigi Gubitosi: 'Forte interesse, la vendita entro il 30 aprile' - repubblica : Alitalia, Gubitosi: 'Vendita entro il 30 aprile' - MassimGiannini : Tra poco a @_CircoMassimo_ su @RadioCapital_fm interviste a Luigi Gubitosi, commissario straordinario di @Alitalia,… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Roma, 27 feb. () – Ancora poco più di due mesi per individuare lae procedere, quindi, alla trattativa in esclusiva per la vendita di. A fissare un punto fermo è oggi il commissario straordinario dell’aviolinea, Luigi, che, come prossimo step della procedura, ha cerchiato sul calendario la data del 30 aprile, ribadendo, nel frattempo, l’obiettivo di evitare loe vendere in blocco l’attività aviation. Archiviata la scadenza delle elezioni politiche del 4 marzo, di cui si è per mesi e per settimane parlato quale possibile deadline dell’operazione, dalla data indicata dapotrebbe svilupparsi la road map dei prossimi mesi per la cessione di. Una volta, i commissari straordinari proporranno l’al Mise e, ottenuto il disco verde, si aprirà la trattativa in esclusiva con ...