“Alfredo non c’entra nulla” Trono over | il vero motivo della rottura Gemma Galgani e

caffeinamagazine

: @alfredo_zivvo @gisellaruccia lei blocca tutti. E' come Renzi nel Pd: se non sei d'accordo ti caccia. O ti scatena… - davide_vecchi : @alfredo_zivvo @gisellaruccia lei blocca tutti. E' come Renzi nel Pd: se non sei d'accordo ti caccia. O ti scatena… - Valente_Alfredo : Emma Bonino 'Non siamo per sciogliere né CasaPound né Forza Nuova. Io e Marco Pannella siamo sempre stati anche... - FumodiChina : RT @CollezionandoLu: Ausonia, Altan, Carlo Chendi, Mattia Iacono, Laura Iorio, Emiliano Pagani, Alfredo Castelli e non solo... Si arricchis… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) E ancora non se ne esce:e Giorgio, un coacervo di intrighi e di passioni, di tira e molla inesauribili, ma adesso anche i diretti interessati si sono stancati, anche la dama e il cavaliere sono stanchi di soffrire. La loro storia, che qualche settimana fa sembrava avere una nuova possibilità, ora pare arrivata al capolinea in seguito alle dichiarazioni forti da parte di entrambi. Parole che hanno scatenato un gran polne nei social network, con i fan schierati a favore dell’uno e dell’altra, e alle quali il Gabbiano ha deciso di replicare attraverso un lungo post da lui pubblicato su Facebook: “Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere… Mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io, vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate! Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto ...