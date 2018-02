ALESSIA MARCUZZI E L' AUDIO DI STRISCIA LA NOTIZIA Andrea Marchi spiega tutto in diretta

'Isola - ALESSIA MARCUZZI leggerà un comunicato choc e svelerà la verità sul canna-gate ' - la rivelazione a poche ore dalla diretta : Non si placa il polverone sull' Isola dei Famosi , scoppiato con il canna-gate . E a poche ore dalla diretta, ecco spuntare nuove indiscrezioni. Alessia Marcuzzi potrebbe leggere un comunicato choc in ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 VS COMMISSARIO MONTALBANO/ ALESSIA MARCUZZI - si mette male : la Rai la insegue : L'ISOLA dei FAMOSI contro il COMMISSARIO Monalbano: per Alessia Marcuzzi si mette male. La rai sposa al martedì le repliche della fiction, il reality trasloca ancora.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 19:38:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI - l'Isola dei famosi si allunga di una puntata : l'annuncio di Roberto Cenci : Altro che chiusura anticipata. l'Isola dei famosi si allunga di una puntata rispetto alla data prevista. Ad annunciarlo è il regista del reality Roberto Cenci questa mattina in radio su Rtl 102.5. La ...

“È la fine?”. Catastrofe all’Isola dei Famosi. L’ultimo aggiornamento è veramente “tragico” e metterà in ginocchio il programma. Altro che le canne di Monte - questa è una mazzata enorme per ALESSIA Marcuzzi… : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è partita alla grande: la prima puntata ha registrato il record di ascolti e anche le successive non sono andate male. Certo, dopo l’uscita di Francesco Monte che ha deciso spontaneamente di tornare in Italia dopo lo scoppio del canna-gate, è mancato un elemento portante. La mancanza di Francesco Monte si è fatta sentire e le sue fan hanno un po’ mollato la presa (oltre a minacciare di morte le ...

“È la fine?”. Catastrofe all’Isola dei Famosi. L’ultimo aggiornamento è veramente “tragico” e metterà in ginocchio il programma. Altro che le canne di Monte - questa è una mazzata enorme per ALESSIA Marcuzzi… : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è partita alla grande: la prima puntata ha registrato il record di ascolti e anche le successive non sono andate male. Certo, dopo l’uscita di Francesco Monte che ha deciso spontaneamente di tornare in Italia dopo lo scoppio del canna-gate, è mancato un elemento portante. La mancanza di Francesco Monte si è fatta sentire e le sue fan hanno un po’ mollato la presa (oltre a minacciare di morte le ...

ALESSIA MARCUZZI e l’audio di Striscia la Notizia/ Le prove sul canna-gate l'affondano? (Isola dei Famosi) : Alessia Marcuzzi si tiene lontana dalle polemiche, ma potrebbe essere costretta a vivere la chiusura dell'Isola dei Famosi 2018 prima del previsto. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:25:00 GMT)

VLADIMIR LUXURIA SOSTITUISCE ALESSIA MARCUZZI/ Striscia la Notizia la lancia per la prossima Isola del Famosi? : VLADIMIR LUXURIA, Isola dei Famosi 2018: Striscia la Notizia ha dichiarato che l'attivista e scrittrice sarebbe molto più efficace alla conduzione del reality al posto di ALESSIA MARCUZZI.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:17:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 27 febbraio 2018 – Conduce ALESSIA MARCUZZI con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 27 febbraio 2018 – ...

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Il tg contro ALESSIA MARCUZZI : "Ci siamo sentiti presi in giro" : Striscia la Notizia contro l'Isola dei Famosi 2018: oggi nuove rivelazioni. Intanto Valerio Staffelli e Max Laudadio volano in Honduras. Le ultime notizie sulla nuova puntata(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:19:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI ha preso in giro Striscia sul canna-gate? : Canna-gate: Striscia la notizia contro Alessia Marcuzzi Continua il lavoro di Striscia la notizia sul canna-gate. Ieri pomeriggio Max Laudadio e Valerio Staffelli hanno fatto un’incursione nello studio di Domenica Live, portando una nuova prova audio che avvalora la tesi sostenuta da Eva Henger, riguardo il consumo di marijuana in Honduras da parte di Francesco Monte. L’audio incriminato è stato fatto sentire soltanto a Barbara D’Urso e ...

Striscia la notizia attacca ALESSIA MARCUZZI : la nuova testimonianza in favore di Eva Henger? Pubblico deluso : Striscia la notizia non fa ascoltare la nuova testimonianza del canna-gate e attacca Alessia Marcuzzi Erano in molti ad aspettare questa sera Striscia la notizia per scoprire chi ha fatto una nuova testimonianza in favore di Eva Henger sul canna-gate dell’Isola dei Famosi. Il tg satirico di Antonio Ricci non ha però fatto ascoltare alcun […] L'articolo Striscia la notizia attacca Alessia Marcuzzi: la nuova testimonianza in favore di ...

Eva Henger - macchina verità a Domenica Live/ Canna-gate - nuove accuse da Striscia per ALESSIA Marcuzzi! : Eva Henger vs Francesco Monte: l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 si sottopone al test della macchina della verità sul Canna-gate ma il pubblico chiede d'invalidarla.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 21:23:00 GMT)

L'Isola dei Famosi chiude prima? Brutte notizie per ALESSIA MARCUZZI - la decisione di Magnolia : FUNWEEK.IT - Tira una brutta, bruttissima aria in Honduras tanto che Alessia Marcuzzi starebbe tremando per le decisioni che in questi giorni Mediaset e Magnolia starebbero prendendo sul futuro de L'...

Striscia - Valerio Staffelli e Max Laudadio da Barbara d'Urso/ Isola - audio choc : ora tocca ad ALESSIA Marcuzzi : Striscia, Valerio Staffelli e Max Laudadio da Barbara d'Urso: audio choc inedito a Domenica Live, la conduttrice passa la "patata bollente" ad Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:59:00 GMT)