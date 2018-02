Alassio | prete condannato per pedofilia in via definitiva Ma tribunale ecclesiastico lo

ilfattoquotidiano

: Pedofilo per la Cassazione, innocente per la Chiesa: don Luciano torna a fare il prete - Corriere : Pedofilo per la Cassazione, innocente per la Chiesa: don Luciano torna a fare il prete - vinnix63 : RT @Corriere: Pedofilo per la Cassazione, innocente per la Chiesa: don Luciano torna a fare il prete - MaiteMartin7 : Il prete di Alassio pedofilo per la Cassazione ma innocente per la Chiesa La giustizia italiana lo ha condannato... -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Per la giustizia ordinaria è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio e per questo ha già scontato 7 anni e 8 mesi di carcere. Per il“deve essere completamente riabilitato in quanto non consta che abbia commesso i delitti a lui ascritti”. Così don Luciano Massaferro, sacerdote diin viaper, potrà tornare a celebrare messa. È quanto ha stabilito la sentenza delregionale“dopo più di quattro anni di meticoloso e puntuale processo penale canonico” nei confronti del sacerdote arrestato nel 2009 ein viaper le molestie sessuali nei confronti di una chierichetta. Con la sentenza canonica di assoluzione devono cessare le pene cautelative imposte dal vescovo di Albenga-Imperia e il sacerdote può tornare a celebrare pubblicamente messa e i sacramenti della vita ...