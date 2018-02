Al Polo Nord temperature più miti che in Europa la scorsa settimana

L’Europa nella morsa del gelo della “Bestia dell’Est” - mentre al Polo Nord si registra un’ondata di caldo fuori stagione : L’ondata di maltempo e gelo ribattezzata dai media britannici la “Bestia dall’Est” ha colpito tutta Europa: ha fatto crollare le temperature e complicato o bloccato gli spostamenti di pendolari e viaggiatori. In Polonia almeno 8 persone sono morte di freddo da sabato e le temperature sono scese a -12 gradi, mentre in alcune aree della Lituania, dove sono morte tre persone, si sono toccati i -18. Tre quarti della Francia ...

Temperature vicine allo zero al Polo Nord e gelido Burian verso l’Europa : ecco cosa sta succedendo al meteo dell’emisfero settentrionale [MAPPE] : 1/6 ...

La Polonia costruirà il suo gasdotto baltico come alternativa al Nord Stream - : I partner europei di Gazprom sono scontenti della resistenza della Polonia. Essi sostengono che Varsavia chiede la solidarietà dagli altri paesi nel settore dell'energia, ma segue i suoi interessi ...

Jaguar I-Pace - sfida al Polo Nord : La I-Pace, il primo veicolo Jaguar interamente elettrico, promette performance di livello assoluto sia in termini di ricarica che di prestazioni stradali. Grazie alla sua sportivita', alla fruibilita' ...

Febbraio al Polo Nord : Roma, 30 gen. , AdnKronos, - Illusione primavera. Il bel tempo di questi giorni sta per tornare in soffitta. Con l'inizio dell'ultimo mese dell'inverno il tempo subirà infatti un importante ...

Libro bianco "La Politica della Cina per il Polo Nord" : la Cina è una parte importante interessata agli affari della regione artica : ... ma può anche causare l'accelerazione del riscaldamento globale e altri fenomeni che influenzano il mondo intero. Dall'altra, lo scioglimento dei ghiacciai può gradualmente trasformare le condizioni ...

Pubblicato libro bianco sulla politica della Cina per il Polo Nord : Si tratta del primo libro bianco che espone la politica del Paese per il Polo Nord. Il libro è composto da un totale di circa 9mila caratteri, e oltre alla prefazione e alle note conclusive, consta ...

La Cina partecipa agli affari del Polo Nord ottemperando a quattro principi fondamentali : rispetto - cooperazione - win-win e sostenibilità : Nel libro bianco si legge che la politica della Cina per il Polo Nord mira a conoscere, proteggere e utilizzare la regione artica e a partecipare alla sua gestione, salvaguardando gli interessi ...

Lucernari di tunnel di lava al Polo Nord lunare : ... ai mammiferi piace così Sette volte in cui l'influenza è stata letale Home - SCIENZA - Spazio Lucernari di tunnel di lava al polo nord lunare Come accedere alle gallerie lunari in cui abiteremo? ...

Solstizio d’inverno 2017 : al Polo Nord è giunta a metà la “Notte Polare” : Al Polo Nord il Solstizio d’inverno passa inosservato: il motivo è che il Circolo Polare Artico si trova del bel mezzo della cosiddetta “Notte polare“. Si tratta di un periodo senza Sole e di totale oscurità (da non confondere quindi con il crepuscolo polare che avviene più a sud). La Notte Polare interessa un’area che si estende gradualmente: inizialmente coincide con il Polo per poi arrivare fino al circolo polare, per ...