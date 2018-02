: #Agguato nel Catanese,ucciso un pastore - CybFeed : #Agguato nel Catanese,ucciso un pastore -

Un, Giuseppe Destro,di 51 anni, è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco in unnel quale è rimasto ferito il fratello Carmelo, di 69. E'avvenuto tra Mazzarrone e Licodia Eubea. Il ferito è in gravi condizioni ed è stato trasferito in un ospedale di Catania. Le indagini sono concentrate su questioni legate all'attività di pastorizia. Indagano i carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale e della compagnia di Caltagirone.(Di martedì 27 febbraio 2018)