ilfattoquotidiano

: Aemilia, i giudici: “Qui ‘ndrangheta si muove in modo diverso. Il consigliere di Fi tassello essenziale dell’organi… - erregi69 : Aemilia, i giudici: “Qui ‘ndrangheta si muove in modo diverso. Il consigliere di Fi tassello essenziale dell’organi… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Una sorta di borghesia mafiosa che diffondendosi nel Nord Italia ha mutato il proprio dna. Una piovra che si è talmente adattata al nuovo contesto da modificare i propri metodi. È un cambiamento genetico della ‘ndrangheta quello che mettono nero su bianco idella corte di Appello di Bologna, nelle motivazioni della sentenza del processo. Il 12 settembre 2017 idel processo di secondo grado avevano in gran parte confermato le decisioni del gup per 60 imputati che avevano scelto il rito abbreviato. Tra le posizioni modificate rispetto al primo grado c’è quella dell’excomunale di Forza Italia a Reggio Emilia, Giuseppe Pagliani, prima assolto e poi condannato a quattro anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Per il’esponente del partito di Silvio Berlusconi “costituiva un tassello essenziale per l’esecuzione ...