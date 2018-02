“Addio Kate Middleton” Fermi tutti | ecco la nuova reginetta di casa Windsor 22 anni

caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2018) Da una parteMiddleton, l’amatissima duchessa di Cambridge in attesa del terzo pargolo. Dall’altra Meghan Markle che il prossimo 19 maggio entrerà a pieno diritto nella famiglia reale sposando il fratellino di William Harry. Se pensate che queste due donne siano destinate a litigarsi l’osso per il ruolo di prima donna d’Inghilterra allora vi sbagliate di grosso. Perché dietroche spunta il terzo incomodo dal nome pensante. Si tratta di Amelia, 22e trai i sudditi di sua maestà non si parla di altro. Giovane e bellissima, ha già conquistato la sua prima copertina: era l’aprile scorso e Lady Amelia era finita sulla cover di Tatler magazine, vestita Elie Saab. Come tutte le ragazze ‘normali’ e della sua età, adora andare alle feste con gli amici, bere qualche drink e fumare sigarette. Non a caso, infatti, qualche tempo fa Vanity Fair l’aveva ...