A 50 ANNI DAL ' 68 Da Servire il Popolo a don Giussani | le mie illusioni e la sua

Bimba rapita - stuprata e uccisa : Camila aveva 11 ANNI - il presunto killer quasi linciato dalla folla : Sta sconvolgendo tutta l'Argentina il terribile caso di Camila Borda, una bambina di 11 anni che è stata rapita, violentata e poi strangolata nella città di Junin, nella zona...

Le Iene : 'Nadia e Bartolo salvati dalle figlie naturali dopo 20 ANNI' : Le Iene sono arrivate tra Pescara e Sambuceto per raccontare la commovente storia di Nadia e Bartolo. Nel servizio di Giulio Golia la iena racconta una truffa fatta ai loro danni. LEGGI ANCHE ------> ...

Speranza - FratoiANNI - Civati : dal 5 marzo si costruisce il partito : Ci rivolgeremo prima di tutto a una nuova generazione che di questo processo sarà protagonista per una politica di nuova generazione che restituisca dignità alle Istituzioni, valore e importanza al ...

Embraco - la storia di GiovANNI a un passo dal licenziamento : “Sono entrato che ero un ragazzino. Ci mandavano a insegnare agli operai slovacchi” : Giovanni Mancuso è uno dei 497 dipendenti dell’Embraco che rischiano il licenziamento. È entrato in fabbrica a vent’anni, nel 1995 e tra le linee che producono compressori per i frigoriferi ha conosciuto sua moglie. Una storia simile a quella di tanti altri operai che lavorano in questa fabbrica a venti chilometri da Torino. “Facevo parte del ceto medio – racconta Giovanni – non riuscivo a risparmiare, ma con due stipendi in famiglia ...

Ragazzino di 14 ANNI trovato morto in casa dalla madre : era in una pozza di sangue : SALGAREDA - Tutto in un attimo. La madre apre la porta della camera da letto del figlio. E trova il corpo riverso in una pozza di sangue. Così la tranquilla serata invernale di una...

A cinquant’ANNI DAL ’68 - le scintille dei teenager anti-armi di Parkland : Grazie al cinquantenario celebrato da libri, mostre, convegni, serie tv, articoli sui giornali e sul web, anche i più giovani stanno rendendosi conto che il '68 fu uno spartiacque per la cultura, la politica e le società occidentali. A questo servono i Grandi Anniversari: a collocare nella coscienza collettiva eventi le cui conseguenze non sono ancora del tutto consumate.Ri-accadrà in modalità altrettanto pervasive ...

Il ricordo di Alberto Sordi a 15 ANNI dalla sua morte : Ricordi e testimonianze di Alberto Sordi a quindici anni dalla sua morte. Ecco come viene ricordata una delle icone del cinema italiano che ha conquistato il mondo intero con la sua ironia e la varietà dei personaggi che ha interpretato. ...

Lucca - bambine di 4 e 7 ANNI violentate dalla madre e dallo zio : Due bambine di 4 e 7 anni sono state violentate per diverso tempo dallo zio, con la complicità della madre. Ora entrambi sono stati condannati.I fatti risalgono al periodo tra il 2011 e il 2013, quando lo zio delle piccolissime vittime ha 25 anni. L'uomo violenta sistematicamente le nipoti e la madre sa tutto, ma fa finta di niente. Il pedofilo non si limita a stuprare le bambine di 4 e 7 anni, ma intima loro il silenzio con altre violenze. ...

'Non è che...'. Dal Quirinale la frase che ANNIenta la carriera di Luigi Di Maio premier : ...visto che ieri venerdì 23 febbraio si è presentato al Quirinale per sondare il suo gradimento su tre ministri grillini 'di peso' designati dal candidato premier del Movimento 5 stelle per Economia, ...

Siracusa - pugni in faccia a compagna di classe di 12 ANNI/ “Sei grassa!”. Bambina picchiata dal bullo : Siracusa, pugni in faccia a compagna di classe: “Sei grassa!”. Bambina picchiata dal bullo. Brutto episodio avvenuto nelle scorse ore in una scuola media di Augusta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:04:00 GMT)

Giorgio Ciana/ Chi è il “vero" padre di Rudy Zerbi che è al suo fianco dall’età di 3 ANNI : Giorgio Ciana, albergatore di Santa Margherita Ligure, ha sposato la madre di Rudy Zerbi quando il produttore aveva solo 3 anni. Per Zerbi è lui il suo "vero" padre.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:25:00 GMT)

"Non era polmonite - ma meningite". Pasquale - 29 ANNI - muore in ospedale a Ischia. Ira dei familiari - allarme contagio : Non si trattava di polmonite, ma di meningite. È il tragico responso emerso venerdì sera che fa luce sulla morte di Pasquale Maltese, 29enne di Serrara Fontana (Ischia), ricoverato...

Ragusa - Ficarra : trasferimento ospedale GiovANNI Paolo : Ficarra: trasferimento ospedale Giovanni Paolo II. La risposta del manager a Mauro e Migliore e al comitato per l’ospedale

Scandalo Oxfam : mea culpa collettivo da 22 ong britANNIche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...