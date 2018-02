A 4 mesi da ' indipendenza' Catalogna sotto assedio giudici

swissinfo.ch

: La Catalogna quattro mesi dopo l'indipendenza #estero - laregione : La Catalogna quattro mesi dopo l'indipendenza #estero - nelsonlariccia : @SenatoreF @matteorenzi @VincenzoDeLuca @luigidimaio @valeria_ci @fattoquotidiano @mara_carfagna Facebook Nelson La… - akhetaton11 : RT @Aspeniaonline: Il consenso per l'indipendenza della #Catalogna scende di 8 punti (tre mesi fa si segnò il massimo storico, con il 48,7%… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...