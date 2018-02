1948 | quando con un voto l' Italia svoltò

ilgiornale

(Di martedì 27 febbraio 2018) Il 18 aprile del, settant'anni fa, glini andarono in massa al. Si recarono alle urne il 92% degli aventi diritto, una percentuale mai più raggiunta che faceva dell'il Paese più partecipativo d'Europa. L'affluenza non deve stupire, pesava la novità del confronto partitico dopo il Ventennio fascista, il desiderio femminile di esercitare un diritto acquisito da poco. Ma soprattutto pesava la sensazione di sentirsi a un bivio. Da un lato c'erano partiti chiaramente schierati per l'ingresso dell'nel blocco occidentale, dall'altro un partito comunista che, dopo aver ridotto al ruolo di satelliti i socialisti, tifava quanto meno per una neutralizzazione dell', se non per il suo ingresso nel blocco sovietico. Per altro in quella che veniva già allora definita «una pace per bande» si temeva che ...