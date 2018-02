Xiaomi sta testando Android 8 1 Oreo su Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Microsoft e Xiaomi stabiliscono (l’ennesima) partnership : Microsoft e Xiaomi hanno appena stipulato una nuova partnership che consentirà a entrambe le aziende di avere dei rispettivi vantaggi. Xiaomi potrà utilizzare i servizi di cloud computing di Microsoft, incluso Azure, per sviluppare telefoni (ovviamente non Windows 10 Mobile), laptop e dispositivi AI, mentre la compagnia guidata da Satya Nadella potrà, senza scendere troppo nei dettagli, avere un maggiore accesso al mercato cinese che ancora deve ...

Xiaomi Mi Laser Projector arriverà in Europa in estate con Android TV : Xiaomi, che partecipa al MWC 2018, ha confermato che quest'estate porterà anche in Europa Xiaomi Mi Laser Projector, che sarà dotato di Android TV. Non ci sono però informazioni sul prezzo di vendita nel nostro continente né su quali mercati sarà disponibile. L'articolo Xiaomi Mi Laser Projector arriverà in Europa in estate con Android TV è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi sta testando Android 8.0 Oreo su Mi 5 e Mi MIX e cerca nuovi beta tester per la Global Beta : Xiaomi ha iniziato la fase di test di Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi 5 e Xiaomi Mi MIX e sta cercando nuovi Beta tester per lo sviluppo di MIUI 9 Global Beta per i nuovi Redmi e e Redmi Note 5. L'articolo Xiaomi sta testando Android 8.0 Oreo su Mi 5 e Mi MIX e cerca nuovi Beta tester per la Global Beta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi rassicura i propri clienti indiani : niente aumenti nonostante i margini ridotti : nonostante i nuovi dazi doganali in India, che ridurranno i margini dei produttori, Xiaomi assicura che non aumenterà i prezzi dei propri dispositivi e starebbe già cercando una soluzione con i propri partner. L'articolo Xiaomi rassicura i propri clienti indiani: niente aumenti nonostante i margini ridotti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Installa La Fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 : Se hai comprato lo smartphone Xiaomi Mi A1, ecco come puoi fare per migliorare in modo netto la sua Fotocamera Installando quella di Google con HDR+ Migliora la Fotocamera di Xiaomi Mi A1 Fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 senza root? Si può fare! Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti Android. Oggi in particolare parliamo di Xiaomi […]

Grazie a Project Treble è possibile installare LineageOS 15.1 su Xiaomi Redmi Note 4 : Un utente XDA è riuscito a realizzare una procedura per aggiungere la compatibilità a Project Treble a Xiaomi Redmi Note 4, con una serie di operazioni che vanno a toccare le partizioni di sistema. L'articolo Grazie a Project Treble è possibile installare LineageOS 15.1 su Xiaomi Redmi Note 4 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Abbassato il prezzo in Cina di Xiaomi Mi Mix 2 in vista dell’arrivo del suo successore : Xiaomi ha deciso di abbassare nel mercato di casa il prezzo di Xiaomi Mi Mix 2, lasciando ipotizzare che stia preparando il campo per il suo successore L'articolo Abbassato il prezzo in Cina di Xiaomi Mi Mix 2 in vista dell’arrivo del suo successore è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Quali smartphone Xiaomi riceveranno la MIUI 10? Ecco la lista : Elenco degli smartphone Xiaomi che riceveranno la personalizzazione MIUI 10 o MIUI X nel prossimo aggiornamento. La lista completa (non ufficiale) Xiaomi pronta a lanciare la MIUI 10. Ecco Quali dispositivi la riceveranno Xiaomi continua a stupire e non solo smartphone belli e potenti ma anche software ed aggiornamenti costanti fanno di un brand Cinese uno […]

Xiaomi Mi 6X : avvistato il suo case in un negozio in Cina : Novità di poche ore fa è stato l’avvistamento in un negozio cinese del case dello Xiaomi Mi 6X, il quale confermerebbe i rumor sul design dello smartphone. Come sarà fatto il nuovo Xiaomi! La custodia protettiva vista nel negozio in Cina confermerebbe i rumor che circolano da qualche giorno sulla rete riguardo il modello Mi 6X. A quanto pare avrà due moduli, uno al centro del case che probabilmente ospiterà il sensore di impronte digitali ...

XPRINT Pocket AR Photo Printer è la prima stampante portatile smart di Xiaomi : All'apparenza potrebbe sembrare un prodotto qualsiasi, e magari scadente, ma in realtà XPRINT Pocket AR Photo Printer è la prima stampante portatile dotata di funzioni smart a marchio Xiaomi. L'articolo XPRINT Pocket AR Photo Printer è la prima stampante portatile smart di Xiaomi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi HUAMI AMAZFIT smartwatch Water resistant Recensione : smartwatch Xiaomi HUAMI AMAZFIT resistente all'acqua, resistente agli urti con tutte le funzioni dedicate agli sport ideale come regalo allo sportivo.

Xiaomi sta per sbarcare in Italia : presto a Milano il primo Mi Store : Xiaomi aprirà a Milano il suo primo Mi Store nel nostro Paese. La conferma arriva da una ricerca di personale su LinkedIn. Sono infatti aperte 5 posizioni lavorative per persone che abbiano capacità manageriali, profonda conoscenza dell'ecosistema Mi e che abbiano un'ottima conoscenza delle lingue, inclusa quella cinese. L'articolo Xiaomi sta per sbarcare in Italia: presto a Milano il primo Mi Store è stato pubblicato per la prima volta su ...

Xiaomi è ancora protagonista delle migliori offerte di Lightinthebox : Lightinthebox, lo store cinese che spedisce i suoi prodotti anche nel nostro Paese, propone un'ampia selezione di prodotti Xiaomi, dagli smartphone alle dash cam, senza scordare speaker Bluetooth, cuffie, TV box e stampanti 3D. In alcuni casi è necessario inserire il coupon indicato a fianco del prezzo dei singoli prodotti. L'articolo Xiaomi è ancora protagonista delle migliori offerte di Lightinthebox è stato pubblicato per la prima volta su ...