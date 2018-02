Xiaomi Mi MIX 2S | un presunto screenshot rimescola le carte in tavola

Xiaomi Mi Mix 2S - in arrivo il 27 marzo con Snapdragon 845 : Lo Xiaomi Mi Mix 2S sarà svelato al mondo fra due giorni, il 27 marzo. L'immagine pubblicata da Lei Jun mette in evidenza la presenza su Xiaomi Mi Mix 2S di un processore Snapdragon 845, che ha ...

Xiaomi Mi MIX 2S sarà presentato il 27 marzo e monterà uno Snapdragon 845 : Ora è ufficiale; non vedremo Xiaomi Mi MIX 2s al Mobile World Congress 2018, che si sta svolgendo in questi giorni a Barcellona […] L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S sarà presentato il 27 marzo e monterà uno Snapdragon 845 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi sta testando Android 8.0 Oreo su Mi 5 e Mi MIX e cerca nuovi beta tester per la Global Beta : Xiaomi ha iniziato la fase di test di Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi 5 e Xiaomi Mi MIX e sta cercando nuovi Beta tester per lo sviluppo di MIUI 9 Global Beta per i nuovi Redmi e e Redmi Note 5. L'articolo Xiaomi sta testando Android 8.0 Oreo su Mi 5 e Mi MIX e cerca nuovi Beta tester per la Global Beta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Un presunto Xiaomi Mi Mix 2s appare in video - potrebbe avere gesture in stile iPhone X : Un presunto Xiaomi Mi Mix 2s comparirebbe in un primo video hands-on e mostrerebbe l'integrazione, da parte di Xiaomi, di gesture in stile Apple iPhone X. L'invito è quello di non prendere per certa l'autenticità del video in questione, innanzitutto perché nel video non si riesce a vedere l'angolo in alto a destra del device dove, secondo i render di Mi Mix 2s circolati, dovrebbe essere posizionata la fotocamera anteriore. L'articolo Un ...

L’esistenza di Xiaomi Mi MIX 2S è confermata da un firmware : Android 8.0 Oreo e batteria da 3.400 mAh : Arrivano nuovo conferme sull'effettiva esistenza di Xiaomi Mi MIX 2S grazie a un firmware basato su Android Oreo. Il nuovo smartphone Full Screen dovrebbe utilizzare uno Snapdragon 845 e avrebbe una batteria da 3.400 mAh, con schermo FullHD+ 18:9. L'articolo L’esistenza di Xiaomi Mi MIX 2S è confermata da un firmware: Android 8.0 Oreo e batteria da 3.400 mAh è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 18 : Xiaomi Mi Mix 2s e forse Mi 7 : Al MWC 2018 Xiaomi presenterà il Mi Mix 2s e forse anche Mi 7 secondo alcune fonti recenti che vedono la concorrenza anticipata nelle forme e nelle funzioni Xiaomi al MWC 18: Mi Mix 2s e Mi 7 a Barcellona Xiaomi potrebbe entrare in Europa direttamente dalla porta principale e prendere la vetrina del MWC18 per presentare […]

Abbassato il prezzo in Cina di Xiaomi Mi Mix 2 in vista dell’arrivo del suo successore : Xiaomi ha deciso di abbassare nel mercato di casa il prezzo di Xiaomi Mi Mix 2, lasciando ipotizzare che stia preparando il campo per il suo successore L'articolo Abbassato il prezzo in Cina di Xiaomi Mi Mix 2 in vista dell’arrivo del suo successore è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 5 Lite e Xiaomi Mi Mix 2s protagonisti di nuove indiscrezioni : Nelle scorse ore è apparsa in Rete in una nuova immagine che ci suggerisce che l'ASUS ZenFone 5 Lite potrebbe essere lanciato almeno in tre colorazioni L'articolo ASUS ZenFone 5 Lite e Xiaomi Mi Mix 2s protagonisti di nuove indiscrezioni è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 2018 Xiaomi : Ecco il Mi Mix 2s con scheda tecnica e disegni : Al MWC 2018 Xiaomi forse presenterà il Mi Mix 2s ed intanto in rete compare la scheda tecnica completa ed i disegni tecnici che confermano il desing estremo Nuovo bordeless estremo per Xiaomi con il Mi Mix 2s che forse verrà presentato a Barcellona Sui social Cinesi in questi giorni stanno trapelando diverse informazioni di […]

Xiaomi Mi MIX 2s - ecco il possibile design e le caratteristiche tecniche : Anche Xiaomi Mi MIX 2s è protagonista di anticipazioni sulla possibile scheda tecnica e sul design, che dovrebbe cambiare nuovamente rispetto al predecessore. In arrivo il design Full Screen 3.0, cornici ancora meno pronunciate e tante novità tecniche. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2s, ecco il possibile design e le caratteristiche tecniche è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Un presunto Xiaomi Mi MIX 2S finisce su AnTuTu con risultati stellari : Xiaomi Mi MIX 2S, che potrebbe essere il primo smartphone a utilizzare lo Snapdragon 845, sembra aver fatto visita ad AnTuTu, la nota piattaforma di benchmark. Il risultato ottenuto appare decisamente strepitoso, soprattutto se paragonato ai risultati ottenuti dai competitor. L'articolo Un presunto Xiaomi Mi MIX 2S finisce su AnTuTu con risultati stellari è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2 è disponibile su Amazon spedito dalla Spagna o dall’Italia : Tramite la propria pagina Facebook, Xiaomi Italia annuncia la disponibilità di Xiaomi Mi MIX 2 anche su Amazon, con spedizione dalla Spagna o, a un p[rezzo superiore, anche dall'Italia. In questo secondo caso lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon Italia. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 è disponibile su Amazon spedito dalla Spagna o dall’Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 6 - Xiaomi Mi MIX 2 e il nuovo ELEPHONE U in offerta su GearBest : Con l'avvicinarsi dei festeggiamenti per il capodanno cinese GearBest torna a proporre alcune interessanti promozioni, legate a parecchi smartphone e a moltissimi gadget. Prestate attenzione agli orari, alla disponibilità e ai coupon da utilizzare per ottenere i prezzi indicati. L'articolo Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi MIX 2 e il nuovo ELEPHONE U in offerta su GearBest è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.