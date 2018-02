Xi più potente di Mao | la superpotenza Cina ha un presidente a vita

Cina - Xi Jinping presidente finché vorrà : adesso è più potente di Mao - Chi è Xi : La svolta verrà ratificata dal Congresso nazionale del popolo convocato per il 5 marzo a Pechino. Ora Xi è più potente di Mao, perché la Cina è superpotenza

"'Ndrangheta è la mafia più potente" : Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "Anche se alcune aree sono risultate più accoglienti e attrattive di altre, nessun territorio può essere più considerato immune" dal condizionamento della 'ndrangheta. Si tratta di un "movimento profondo e uniforme che interessa la maggioranza delle provincie settentriona

“‘Ndrangheta è la mafia più potente” : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – “Anche se alcune aree sono risultate più accoglienti e attrattive di altre, nessun territorio può essere più considerato immune” dal condizionamento della ‘ndrangheta. Si tratta di un “movimento profondo e uniforme che interessa la maggioranza delle provincie settentrionali, con una particolare intensità in Lombardia, e che è stato favorito fino a tempi recenti da diffusi atteggiamenti di ...

"'Ndrangheta è la mafia più potente" : Il metodo mafioso "non viene utilizzato solo per alterare la concorrenza ed inquinare l'economia legale. Numerose inchieste hanno in vari gradi coinvolto le amministrazioni locali, segnalando ...

Renault Zoe - L'elettrica diventa più potente : La Renault ha annunciato il debutto di un nuovo motore per la compatta elettrica Zoe: l'unità, da 80 kW e 225 Nm, è la più potente resa finora disponibile nella gamma a zero emissioni del costruttore. La nuova versione della cinque porte sarà commercializzata a partire dal prossimo mese di aprile anche nell'inedita colorazione Viola Mirtillo abbinabile alle finiture interne in tinta del pack Viola e si proporrà con una versione aggiornata ...

10 motivi per cui il gatto è l'animale più potente del mondo : Oltre al mondo reale, i gatti hanno preso il controllo del cyberspazio: onnipresenti sui social e su Internet più di qualsiasi altro , davvero, dolce peloso, con meme, video, profili personali. Tutto ...

10 motivi per cui il gatto è l’animale più potente del mondo : Il gatto è l’animale più potente del mondo, e chi ha ancora dei dubbi può leggere Il Re della Casa (Newton Compton), di Abigail Tucker. Un libro bestseller del New York Times che un gattofilo convinto manda giù tutto d’un fiato restando alla fine con l’amaro in bocca perché mette di fronte all’evidenza: chiarisce che i nostri felici domestici, nonostante siano «asociali e ipercarnivori» (così li definisce l’autrice), sono riusciti a ...

Il Game Boy ora è un portachiavi e più potente dell’originale : Il portachiavi Game Boy è realtà. Si chiama, per ovvie ragioni di diritti, PocketSprite ma la sostanza è quella: una deliziosa microconsole tascabile a cui agganciare le chiavi di casa. Ennesima prova dell’incontenibile febbre nostalgica che da un po’ di tempo soffia sui 30/40enni, in piena mania da retrogaming. Basti pensare ai Nintendo Classic Mini Nes e Snes, al Sega Mega Drive Mini o al Commodore 64 in arrivo a fine marzo. Qui, ...

Un altro mondo il Samsung Galaxy S9 in Europa? Di certo più potente : Come ogni anno saranno due le versioni di Samsung Galaxy S9 portate sulla scena mondiale: l'esemplare col processore Exynos, e quello col chipset Snapdragon. Il primo sappiamo corrispondere alla variante internazionale, tra l'altro commercializzata anche in Europa, e quindi in Italia; il secondo, invece, sarà appannaggio di USA e Cina. Da quanto si evince sulle pagine di SamMobile, la storia è destinata a ripetersi nel corso di questo 2018: ...

Decolla con successo Falcon Heavy - il razzo più potente del mondo : È partito da Cape Canaveral, in Florida, il Falcon Heavy di Space X, il più potente razzo al mondo. Il decollo è avvenuto con successo, senza alcun intoppo dopo un prolungato rinvio per condizioni meteorologiche avverse. Il fondatore e CEO di SpaceX, il milionario e visionario Elon Musk, a ...

Lanciato con successo il “Falcon Heavy” di Space X : è il razzo più potente del mondo - a bordo una Tesla Roadster rosso fiammante [FOTO] : 1/4 ...

Il primo test di Falcon Heavy - il razzo più potente del mondo : Nei piani di Elon Musk, fondatore di Space X, porterà i futuri astronauti di nuovo sulla Luna. E forse anche su Marte

Oggi il lancio di Falcon Heavy : il razzo più potente al mondo porterà la prima auto nello spazio in quello che è atteso come un vero e proprio show presso il Kennedy Space Center : Falcon Heavy è stato progettato per diventare il razzo più potente del mondo Oggi in uso quando partirà dal Kennedy Space Center della Florida. Il lancio è previsto per Oggi alle 13:30 locali e sarà un vero e proprio show. Il razzo trasporterà una decappottabile rossa con un manichino vestito con una tuta spaziale al volante e “Space Oddity” di David Bowie come colonna sonora. È l’ispirazione di Elon Musk, il visionario che ama la tecnologia e ...

SpaceX pronta a lanciare il razzo più potente al mondo : SpaceX è pronta a lanciare il super razzo più potente del mondo. Space: l’azienda aerospaziale di Elon Musk, sta per mettere in orbita il Falcon Heavy, il vettore che un giorno potrebbe raggiungere la Luna o aprire la strada per arrivare a Marte. Il lancio dovrebbe avvenire alle 18:30 UTC da Cape Canaveral, in Florida. E’ la missione più ambiziosa per SpaceX: il lancio del super razzo rappresenta un passo cruciale per le missioni ...