Xbox One Game Pass | tante le novità tra i titoli in arrivo a marzo

Secondo un insider Vanquish 2 sarebbe in sviluppo in esclusiva per Xbox One : Mentre Microsoft, insieme a Rare, ha focalizzato le energie su Sea of Thieves, ecco spuntare in rete un interessante rumor che riguarda una prossima possibile esclusiva per Xbox One.Come segnala Gamereactor.eu, su ResetEra è comparsa l'indiscrezione Secondo la quale Vanquish 2 potrebbe approdare su Xbox One. Secondo il noto insider e giornalista Marcus Sellars il gioco sarebbe al momento in sviluppo e sarebbe previsto in esclusiva per ...

Phil Spencer racconta la disastrosa situazione in cui versava il settore Xbox di Microsoft : Gli errore fatti con il lancio di Xbox One sono evidenti ed hanno causato una grossa perdita per Microsoft, la quale probabilmente non riuscirà mai a riprendersi del tutto per questa generazione di console. La colpa di tali errori spesso ricade su Don Mattrick, l’ex dirigente di Redmond, che all’epoca prese delle decisioni discutibili come vendere Xbox One ad un prezzo elevato e maggiore rispetto a PlayStation 4 a causa del kinect ...

Turok 1 e 2 : arrivano le versioni remaster per Xbox One dei due classici : Turok e Turok 2 sono due classici entrambi lanciati originariamente su Nitnendo 64 e riproposti su PS3, Xbox 360 e PC qualche tempo fa, riporta Gamingbolt.Ebbene, sembra proprio che ora anche i giocatori di console di nuova generazione potranno rivivere questi classici giochi di dinosauri, a patto però di possedere un Xbox One. Entrambi i remaster di Turok 1 e 2, sono infatti apparsi sul Marketplace di Xbox, e le loro schede indicano che i ...

Major Nelson annuncia l'arrivo di "nuove fantastiche funzionalità" per Xbox One : Con il notevole numero di update che Xbox One ha ricevuto dal lancio, molti dei quali sono stati ricchi di funzionalità aggiungendo molte nuove caratteristiche al sistema, si potrebbe pensare che non ci sarebbe molto da introdurre a questo punto o, per lo meno, nulla che sia troppo degno di nota.Ebbene, se lo avete pensato, sappiate che vi siete sbagliati, dal momento che sembra ci siano "nuove fantastiche funzionalità" in arrivo su Xbox One, ...

Phil Spencer : Xbox One X è un nuovo inizio per Microsoft : In occasione del DICE Summit 2018 di Las Vegas, Phil Spencer ha definito il lancio della Xbox One X come un nuovo inizio per Microsoft, dopo i problemi riscontrati con la prima Xbox One. Xbox One X? Un nuovo inizio per Phil Spencer Phil Spencer ha dunque affermato quanto segue: Dopo il lancio problematico di Xbox One, avevamo bisogno di un nuovo inizio. La nostra preoccupazione più grande, è stata quella di aver perso ...

Fable Fortune disponibile da oggi su PC e Xbox One : Flaming Fowl Studios e Mediatonic sono orgogliosi di annunciare che Fable Fortune è disponibile da oggi GRATUITAMENTE su Xbox One, Steam e Windows 10. I giocatori che scaricano fin da oggi il il gioco potranno mettere le mani su un pacchetto di carte GRATIS al giorno oltre che guadagnare il doppio dell’esperienza fino al 2 marzo! Fable Fortune debutta come Free to Play Fable Fortune è un gioco di carte collezionabili ...

Shining Resonance Refrain è in arrivo quest'estate in occidente per PS4 - Nintendo Switch - Xbox One e PC : Liberate l'anima del dragone che è in voi quest'estate in Shining Resonance Refrain In arrivo su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC su Steam. Shining Resonance Refrain racconterà la storia di Yuma e dei suoi amici che combattono l'impero. Questo capitolo segna il ritorno della serie Shining in occidente dopo molti anni. Remastered con una nuova Refrain ModeShining Resonance Refrain è la remaster dell'originale Shining Resonance, ...

Rad Rodgers disponibile da oggi su Xbox One e PlayStation 4 : Rad Rodgers, finanziato grazie a Kickstarter ed ispirato ai classici Commander Keen, Conker, Ruff’n’Tumble & Jazz Jackrabbit, è ufficialmente e finalmente disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One. Rad Rodgers debutta oggi sugli store digitali Prima di lasciarvi alle caratteristiche del gioco, ci teniamo ad informarvi che la versione PC necessità di un aggiornamento per l’introduzione dei seguenti ...

Annunciata una finestra di lancio per la versione Xbox One di Ys Origin : Ys Origin, già recensito sulle nostre pagine, rappresenta una grande opportunità per coloro che vogliono scoprire la serie Ys e per coloro che vogliono sperimentare il JRPG su Xbox One.Arrivando un anno dopo la sua uscita su PS4 e PS Vita, lo sviluppatore e editore DotEmu ha annunciato che Ys Origin verrà rilasciato per Xbox One in primavera in un post su Xbox Wire, inoltre, è la prima vlta che il franchise di Ys approda sulla console di ...

Payday 2 per Switch sarà indietro rispetto a PS4 e Xbox One dal punto di vista degli aggiornamenti : Domani, 23 febbraio, è il giorno dell'arrivo di Payday 2 per Nintendo Switch, lo shooter di Starbreeze arriva finalmente sull'ibrida e, in occasione del lancio, un recente video ci ha mostrato questa versione in movimento.Dopo l'uscita su PS3, Xbox 360, PC e, successivamente su current gen, il gioco approda anche sulla console di Nintendo ma, a quanto pare, questa versione sarà indietro rispetto a PS4 e Xbox One dal punto di vista degli ...

Mixer : sarà possibile guadagnare con gli streaming di Xbox One e Windows 10 : E’ da tempo che Microsoft sta lavorando ad un metodo semplice quanto efficace per la monetizzazione degli streaming trasmessi su Mixer da Xbox One o Windows 10. Finalmente, pare che questo metodo sia stato finalmente trovato. Mixer ha annunciato quest’oggi il nuovo programma “Direct Purchase” con il rollout che verrà attivato gradualmente a partire dai prossimi giorni per poi terminare nel giro di pochi mesi. Il programma ...

Arrivano le mod per la versione Xbox One di Cities : Skylines : Fallout 4 ha tentato di aprire la strada a una maggiore disponibilità di mod sulle console dopo il suo lancio ma, come saprete, la strada da percorrere è ancora lunga. Tuttavia, ora Paradox Interactive e Tantalus Media stanno per aggiungere proprio le mod alla versione Xbox One di Cities: Skylines.Come riporta Dualshockers, queste mod sono state realizzate dalla community di Skylines e dagli sviluppatori, includono modelli di costruzione e ...

XCOM 2 : il nuovo aggiornamento introduce il supporto a Xbox One X : La lista di titoli che godranno delle migliorie tecniche offerte dalla console premium di Microsoft, Xbox One X, si ingrandisce con XCOM 2, il famoso strategico già recensito sulle nostre pagine.XCOM 2, come probabilmente saprete, soffriva di una serie di problemi su Xbox One standard, come ad esempio un frame rate instabile anche dopo numerose patch. Ebbene, come segnala Windows Central, tutti i malfunzionamenti sembrano essere stati risolti ...