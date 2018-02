X-FILES 11 Anticipazioni del 26 febbraio 2018 | la verità su William e la sua scomparsa

X-FILES 11/ Anticipazioni del 19 febbraio 2018 : ritorno al passato? : X-FILES 11, Anticipazioni del 19 febbraio 2018, in prima Tv su Fox. Reggie rivela a Mulder e Scully che il passato potrebbe essere stato modificato. (Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 08:58:00 GMT)

X-FILES 11/ Anticipazioni del 12 febbraio 2018 : due gemelli inaspettati : X-FILES 11, Anticipazioni del 12 febbraio 2018, in prima Tv su Fox. Indagando su una serie di omicidi, Mulder e Scully si scontreranno con i loro doppelganger.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 07:35:00 GMT)

X-FILES 11 su Fox tra ritorni inquietanti e diabolici doppleganger - anticipazioni 5 e 12 febbraio : L'episodio prèmiere dell'undicesima stagione ha rimescolato le carte in tavola, e il secondo appuntamento di X-Files 11 su Fox farà lo stesso. Tutto ciò che conoscevamo sulla mitologia della serie tv è stato ribaltato; lo sconvolgente finale di "Memorie dal futuro" ha svelato (e confermato) l'identità dell'Uomo che Fuma, mentre è iniziata la vera e propria ricerca di William, il figlio di Dana Scully. Cosa accadrà nel nuovo episodio? Stasera, ...

X-FILES 11/ Anticipazioni del 5 febbraio 2018 : il ritorno di Langly : X-Files 11, Anticipazioni del 5 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Mulder e Scully ricevono un incarico particolare da un amico di vecchia data. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:53:00 GMT)

X-FILES 11×06 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : L’episodio di X-Files 11×06 Kitten va in onda sulla Fox americana mercoledì 7 febbraio 2018. In Italia la puntata verrà trasmessa sul canale satellitare di Sky Fox il prossimo 5 marzo 2018. Ecco di seguito trama, promo e anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO X-Files 11×06: trama, anticipazioni e SPOILER Il prossimo appuntamento con X-Files 11×06 si ...

X FILES 11/ Anticipazioni del 29 gennaio : l'ultima volta di Mulder e Scully - le spiegazioni di G.Anderson : X FILES 11, Anticipazioni del 29 gennaio 2018, in prima Tv su Fox. Scully si trova in ospedale in seguito all'agguato, ma Mulder deve vedersela con un virus. (Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:06:00 GMT)

X FILES 11/ Anticipazioni del 29 gennaio : l'ultima volta di Mulder e Scully - e William? : X Files 11, Anticipazioni del 29 gennaio 2018, in prima Tv su Fox. Scully si trova in ospedale in seguito all'agguato, ma Mulder deve vedersela con un virus. (Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Al via X-FILES 11 su Fox - anticipazioni 29 gennaio : Mulder tra il figlio di Scully e rivelazioni shock : Tornano Fox Mulder e Dana Scully per la loro ultima avventura insieme: dal 29 gennaio arriva X-Files 11 su Fox, con i nuovi episodi (10, 4 in più rispetto il precedente capitolo) che debuttano a due anni di distanza dalla decima stagione. Stasera, il canale 112 di Sky manderà in onda l'episodio 11x01 intitolato "Memorie dal futuro" (qui trovate la nostra recensione spoiler). X-Files ha da sempre appassionato milioni di spettatori, e col tempo ...

X-FILES 11×05 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : L’episodio di X-Files 11×05 Ghouli va in onda sulla Fox americana mercoledì 31 gennaio 2018. In Italia gli episodi inediti verranno trasmessi sul canale satellitare di Sky Fox a partire dal 29 gennaio prossimo. Ecco di seguito trama, promo e anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO X-Files 11×05: trama, anticipazioni e SPOILER Il prossimo appuntamento con X-Files ...

X-FILES 11×04 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : L’episodio di X-Files 11×04 The Lost Art of Forehead Sweat va in onda sulla Fox americana mercoledì 24 gennaio 2018. In Italia gli episodi inediti verranno trasmessi sul canale satellitare di Sky Fox a partire dal 29 gennaio prossimo. Ecco di seguito trama, promo e anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO X-Files 11×04: trama, anticipazioni e SPOILER Il prossimo ...

X-FILES 11×03 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : L’episodio di X-Files 11×03 Plus One va in onda sulla Fox americana mercoledì 17 gennaio 2018. In Italia gli episodi inediti verranno trasmessi sul canale satellitare di Sky Fox a partire dal 29 gennaio prossimo. Ecco di seguito trama, promo e anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO X-Files 11×03: trama, anticipazioni e SPOILER Il prossimo appuntamento ...

THE X-FILES - Sneak Peek e anticipazioni sulla seconda puntata : Nonostante l’annuncio shock della protagonista Gillian Anderson, decisa ad abbandonale lo show alla fine di questa stagione, la serie ritorna questa sera sul canale Fox con una nuova puntata. L’episodio scritto e diretto da Glen Morgan, come di consueto ha come protagonisti i due agenti dell’FBI alle prese con strani fenomeni paranormali e alieni. Troviamo una vecchia conoscenza di Mulder e Scully, che cerca di dargli una mano in un momento ...

X-FILES 11×02 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : L’episodio di X-Files 11×02 va in onda sulla Fox americana mercoledì 10 gennaio 2018. In Italia gli episodi inediti verranno trasmessi sul canale satellitare di Sky Fox a partire dal 29 gennaio prossimo. Ecco di seguito trama, promo e anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO X-Files 11×02: trama, anticipazioni e SPOILER Il prossimo appuntamento ...

X-FILES 11×01 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Gli agenti Fox Mulder e Dana Scully tornano stanotte, mercoledì 3 gennaio 2018, con la premiere dell’undicesima stagione X-Files 11×01 sulla Fox americana. In Italia gli episodi inediti verranno trasmessi sul canale satellitare di Sky Fox a partire dal 29 gennaio prossimo. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO X-Files 11×01: trama, ...