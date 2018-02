Wind Tre sceglie Qvantel per la trasformazione digitale

Windows 10 : in arrivo il supporto alle finestre multiple con Redstone 4 : Microsoft, dopo una valanga di feedback a riguardo, si è decisa finalmente ad introdurre nelle UWP il supporto alle istanze multiple. In un post pubblicato sul Windows Dev Center, viene comunicato agli sviluppatori che, a partire dall’SDK di Redstone 4 (aka Spring Creators Update), potranno inserire nelle loro app questa funzionalità molto utile in diverse occasioni come nei software relativi all’apertura di file, ad esempio basti ...

Asta 5g : cosa chiedono Iliad - Fastweb e Wind Tre : Con il timore che siano solo TIM e Vodafone a dominare la prossima Asta per i 200 megahertz della banda …

Windows 10 : in arrivo il supporto alle finestre multiple con Redstone 4 : Microsoft, dopo una valanga di feedback a riguardo, si è decisa finalmente ad introdurre nelle UWP il supporto alle istanze multiple. In un post pubblicato sul Windows Dev Center, viene comunicato agli sviluppatori che, a partire dall’SDK di Redstone 4 (aka Spring Creators Update) potranno inserire nella loro app questa funzionalità molto utile in diverse occasione come nei software relativi all’apertura di file, ad esempio basti ...

Wind : il listino non cambia e le novità potrebbero esserci per l’app VEON : Con una nota ai rivenditori, Wind ha reso noto di avere deciso di sganciare l'app VEON dalle funzioni a servizio del cliente. Ecco tutti i dettagli L'articolo Wind: il listino non cambia e le novità potrebbero esserci per l’app VEON è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ancora guai in vista per TIM - Vodafone - Wind e Tre : utenti ingannati secondo l’accusa : Potrebbero esserci Ancora una volta dei guai in vista per operatori come TIM, Vodafone, Wind e Tre. Dopo le feroci polemiche scaturite dalle rimodulazioni ritenute non corrette da appositi organi che stanno esaminando il comportamento delle varie compagnie telefoniche, esattamente come vi ho riportato pochi giorni fa su OptiMagazine, bisogna fare i conti con ulteriori contestazioni che questa volte giungono direttamente da Altroconsumo nel ...

TIM - Vodafone - Wind Tre e Fastweb : per Altroconsumo troppi costi nascosti : I negozi TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb si dimenticano di parlare di alcuni costi, come quelli per la segreteria telefonica o il servizio "ti ho cercato": l'inchiesta di Altroconsumo, svolta in 50 punti vendita, rivela dati veramente preoccupanti riguardo questi "costi nascosti". L'articolo TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb: per Altroconsumo troppi costi nascosti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

In Final Fantasy XV : Windows Edition potremo giocare come Gordon Freeman di Half-Life : Square Enix ci ha abituato a peculiari partnership strette con altri publisher, come quella siglata con Ubisoft che aggiunge in Assassin's Creed Origins alcuni equipaggiamenti a tema Final Fantasy. Neanche i più fantasiosi si sarebbero potuti però immaginare i contenuti bonus di Final Fantasy XV: Windows Edition, prevista per il prossimo 6 marzo.come riporta Eurogamer.net chi acquisterà su Steam una copia del gioco prima dell'arrivo di maggio ...

Tre e Wind down : problemi di connessione ad Internet in tutta Italia : [Aggiornamento1 21/02/2018] I disservizi sono stati adesso completamente risolti. Articolo originale, Stando alle segnalazioni di numerosi utenti (tra cui il sottoscritto) e ai dati riportati dal portale downdetector, si evince che i due operatori Tre e Wind stiano registrando fenomeni di down di rete sparsi per tutta Italia . La questione non riguarda tutti gli utenti ma senza ombra di dubbio una buona parte, la quale conferma ...

Mixer : sarà possibile guadagnare con gli streaming di Xbox One e Windows 10 : E’ da tempo che Microsoft sta lavorando ad un metodo semplice quanto efficace per la monetizzazione degli streaming trasmessi su Mixer da Xbox One o Windows 10. Finalmente, pare che questo metodo sia stato finalmente trovato. Mixer ha annunciato quest’oggi il nuovo programma “Direct Purchase” con il rollout che verrà attivato gradualmente a partire dai prossimi giorni per poi terminare nel giro di pochi mesi. Il programma ...

Wind Tre - risultati in crescita nel 2017 grazie a sinergie fusione : Wind Tre chiude i conti del 2017 con un margine operativo lordo , ebitda, in crescita dell'1,2% a 2,211 miliardi di euro e margini in rialzo al 35,8% , +200 punti base, e con una robusta generazione ...

Vicinissima l’uscita di Iliad in Italia : segnali da Novara - risposta da Wind Tre : Arrivano importanti novità oggi 21 febbraio per quanto riguarda l'uscita di Iliad in Italia, soprattutto dal punto di vista della copertura. Secondo quanto riportato dal sito 4fan.it, infatti, pare ormai cosa certa l'installazione della prima antenna da parte del nuovo operatore qui da noi, in particolare a Novara. Il capoluogo piemontese è diventato inaspettatamente il luogo più caldo del Paese nelle ultimissime ore, in quanto le novità odierne ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Italia di bronzo - la gioia degli azzurri. Vittozzi : “Ero esaltata”. Windisch : “Avevo ragione sullo sprint”. Wierer : “Ho tremato” : L’Italia ha fatto saltare il banco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la staffetta mista di Biathlon ha conquistato la medaglia di bronzo e il nostro quartetto ha potuto festeggiare un grandissimo traguardo come quattro anni fa a Sochi. Gli azzurri hanno poi manifestato tutta la loro gioia ai microfoni della Rai. LISA Vittozzi: “Ero esaltata, ci tenevo a fare bene e sono contenta di averlo fatto. Ero convinta che potevamo ...