Weinstein | dopo lo scandalo la sua società rischia la bancarotta | niente accordo con le

La società di Weinstein verso la bancarotta dopo lo scandalo molestie - : Il Cda della casa di produzione cinematografica non avrebbe altra scelta, dopo il fallimento della trattativa per la vendita con un gruppo di investitori. L'azienda ha accumulato milioni di debiti ...

L'onda rosa contamina l'America : "Dopo Weinstein è cambiato tutto" : Manifestazioni in 600 città a un anno dalle proteste contro Trump. E l'attore Robert Redford conferma: siamo a un punto di non ritorno A un anno da quando milioni di donne scesero in piazza per ...