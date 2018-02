Voto | Di Maio | ' Renzi e Berlusconi ci hanno rubato il futuro'

Cos'è il 'contratto di programma' presentato da Di Maio per il dopo Voto : No alle larghe intese, mai trattative sui ministri, sì a un 'contratto vincolante' sui contenuti della diciottesima legislatura. Luigi Di Maio torna sulla tema del dopo voto, dicendosi fiducioso di ...

Di Maio - Renzi sotto 20% - è Voto sprecato : ANSA, - ROMA, 26 FEB - "Il voto per il Pd è sprecato, Renzi è sotto al 20. Ormai siamo al testa a testa tra noi e il centrodestra diviso su tutto. Credo che gli italiani non vogliano più vedere ...

Elezioni : Di Maio - Voto a Pd sprecato - Renzi sotto il 20 : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Il voto per il Pd è sprecato, Renzi è sotto al 20. Ormai siamo al testa a testa tra noi e il centrodestra diviso su tutto. Credo che gli italiani non vogliano più vedere Berlusconi litigare con Salvini o con Repubblica”. Lo dice il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, ospite di Mattino Cinque. L'articolo Elezioni: Di Maio, voto a Pd sprecato, Renzi sotto il 20 sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni 2018 - Di Maio svela nome di un ministro. E apre a "contratto" post-Voto : Il leader del Movimento 5 Stelle parla di "contratto su un programma" nel caso non ci fosse una maggioranza dopo le urne.

Elezioni : Di Maio - se trattativa post Voto non sarà su ministri : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Noi non siamo disposti a larghe intese, grandi coalizioni, ma se saremo primi” senza i numeri, per avere una maggioranza “noi discuteremo” con le altre forze politiche, ma “noi annunciamo la squadra di governo prima delle Elezioni perché non si discute ‘tu dammi questo o quel ministero’. Le persone che proporrò le sosterrò fino alla fine”. Lo ha detto Luigi Di ...

Luigi Di Maio - anche i No Tav votano Movimento 5 Stelle. Il leader Perino : 'Potere al popolo Voto inutile' : L'alternativa, per certi versi, è imbarazzante quasi quanto chi se la pone. Alberto Perino , combattivo ex portavoce dei No Tav , sconfessa la pasionaria del Movimento che combatte con ogni mezzo l'...

M5S - Di Maio 'cavallo zoppo' Molti tifano per la sua caduta Insight choc a 7 giorni dal Voto : Il caso di Salvatore Caiata, indagato per riciclaggio ma candidato in Basilicata e fortemente voluto da Luigi Di Maio, cala su quest'ultimo ineseorabile come una mannaia Segui su affaritaliani.it

Inchiesta Napoli - Di Maio : “Campania deve ritornare al Voto. Vergognose le minacce ai giornalisti” : “L’Inchiesta di Napoli dimostra che la terra dei fuochi è responsabilità politica prima ancora che camorristica, e responsabile dell’assassinio della mia gente, gente che sta morendo di tumore da anni, c’è anche la famiglia De Luca e anche il centrodestra con i consiglieri regionali di Giorgia Meloni che sono coinvolti nell’Inchiesta di ‘fanpage‘”. Lo ha dichiarato il capo politico del M5s, Luigi ...

Di Maio : “Io premier o niente governo. Prima del Voto i miei ministri” : Luigi Di Maio, continua la polemica sulle mancate restituzioni e i massoni in lista: si sente responsabile di questi errori?...

Luigi Di Maio e M5s spazzati via a tre settimane dal Voto : rimborsopoli - manca almeno mezzo milioni di euro : A tre settimane dal voto si allarga a macchia d'olio il fronte rimborsopoli che travolge il M5s e il candidato premier Luigi Di Maio . Sfiora infatti il mezzo milione di euro, a quanto si apprende, il ...

Elezioni - Morra al mercato chiacchiera con l’immigrato : “M5S? Ma io Voto Renzi. Di Maio non ha abbastanza forza” : Nicola Morra (M5S) al mercato dispensa volantini e sorrisi. Ordinaria amministrazione in campagna elettorale. Quando incrocia due giovani immigrati si frema a chiacchierare, prima si parla di calcio… quando la discussione vira in politica, però, il risvolto inaspettato: “Io voto Renzi – dice l’africano – perché Di Maio non ha abbastanza forza. Mi sta simpatico ma ci vuole grinta, è meglio” L'articolo Elezioni, ...